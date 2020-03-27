على غير عادته.. لماذا وجه محمد صلاح رسالته لأبطال حرب الكورونا باللغة العربية؟





وحرص النجم المصري محمد صلاح على توجيه رسالة للأطباء والعالمين في مجال الصحة بسبب مجهوداتهم الخرافية في مكافحة فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".





وقال محمد صلاح في فيديو نشره الحساب الرسمي لنادي ليفربول على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر":" " نشكركم على مجهوداتكم " الأطباء والعاملين بمجال الصحة" ونقدر مساعدتكم لنا ".





وعلى غيرعادته جاءت رسالة محمد صلاح بالعربية، رغم أنه دائما ما يتحدث لأي وسيلة إعلام أجنبية باللغة الإنجليزية.





لكن رسالة محمد صلاح بالعربية، كان هدفها توجيه الشكر للأطباء والعاملين بمجال الصحة في مصر بشكل خاص بسبب المجهود الضخم الذين يبذلونه من أجل مكافحة الفيروس المتفشي مؤخرا، ولجميع الأطباء حول العالم بشكل عام.





وتسبب فيروس كورونا مؤخرا في إيقاف الأنشطة الرياضية، في معظم دول العالم.





دائما لا يتأخر عن دعم بلاده سواء معنويا أو ماديا، ودائما ما يظهر معدن النجم المصري محمد صلاح وقت المحن والشدائد.