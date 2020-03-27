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أخبار العالم

سلطنة عمان تسجل 22 إصابة جديدة بـ كورونا

الجمعة 27/مارس/2020 - 11:46 ص
سلطنة عمان تسجل 22
سلطنة عمان تسجل 22 إصابة جديدة بـ كورونا
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم الجمعة، عن تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وذكرت وكالة الأنباء العُمانية، أن الحالات تضمنت ١٠ حالات منها مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، و٨ مرتبطة بالسفر وتخضع 4 حالات للتقصي الوبائي.

وكانت سلطنة عمان، أقرت تعديلات قانونية خاصة بمكافحة الأمراض المعدية، في إطار سلسلة الجهود المتواصلة لمواجهة فيروس كورونا.

ونشرت الجريدة الرسمية المرسوم السلطاني رقم 32/2020 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الأمراض المعدية.

وجاء في المرسوم: "يعاقب كل من لم يقم بالإبلاغ عن مرض معد طبقا لأحكام المواد 2، 3، 5 من هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن 3 أشهر، ولا تزيد على سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن 1000 ريال عماني، ولا تزيد على 10000 ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وأشار إلى أن "كل من يخالف حكما من أحكام هذا القانون أو القرارات الوزارية المنفذة له يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر واحد، ولا تزيد على سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن 500 ريال عماني، ولا تزيد على 5000  ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وإذا حكم على الأجنبي بعقوبة مقيدة للحرية وجب الحكم عليه بإبعاده عن البلاد".

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