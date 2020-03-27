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وفاة أكثر من 4 آلاف مواطن بإسبانيا بسبب كورونا.. فيديو

الجمعة 27/مارس/2020 - 11:47 ص
كورونا
كورونا
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البهي عمرو
عرضت قناة " فرانس 24 " تقرير فيديو عن فيروس كورونا يهدد دول العالم، وأن عدد الوفيات تجاوز 4088  في إسبانيا.

وقد أذاعت فضائية روسيا اليوم فى وقت سابق لقطات يظهر من خلالها زيارة ملك إسبانيا فيليب السادس  لمستشفى ميداني.

ونُظم في مركز IFEMA للمعارض بالعاصمة الإسبانية مدريد لاستقبال المصابين بكورونا وتخفيف عمل مستشفيات المدينة.

أعلنت السلطات الإسبانية عن تسجيلها خلال الساعات الـ24 الماضية نحو 650 حالة وفاة وثمانية آلاف وخمسمائة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكدت وزارة الصحة الإسبانية أن حصيلة الوفيات بسبب الفيروس المستجد في البلاد ارتفعت من 3434 حتى 4089 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بالوباء من 47610 إلى 56188 حالة خلال 24 ساعة.

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