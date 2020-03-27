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أخبار العالم

إسرائيل تستعين بالجيش لمواجهة تفشي كورونا‎

الجمعة 27/مارس/2020 - 01:09 م
إسرائيل تستعين بالجيش
إسرائيل تستعين بالجيش لمواجهة تفشي كورونا‎
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سمر صالح
قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنه سينشر قوات لمساعدة الشرطة في دوريات الشوارع؛ لفرض الإغلاق الذي يرمي لاحتواء فيروس كورونا.

وذكر الجيش، في بيان، أن حوالي 500 جندي سينضمون إلى وحدات الشرطة، اعتبارا من يوم الأحد؛ للمساعدة في القيام بدوريات وعزل وتأمين مناطق معينة، وإغلاق الطرق ومهام مشابهة أخرى.

وأوردت إسرائيل تقارير عن أكثر من 3000 إصابة و10 وفيات جراء الفيروس. 

وفرضت السلطات، هذا الأسبوع، إغلاقا جزئيا، وطلبت من المواطنين البقاء في نطاق 100 متر من منازلهم، مع فرض عقوبات على المخالفين.

وطلبت السلطات من السكان البقاء في المنازل كلما أمكن، وأغلقت المدارس وكثيرا من الشركات؛ مما ترتب عليه تسريح أكثر من 500 ألف من العمالة.

وأقامت الشرطة حواجز على الطرقات لتطبيق القيود وتفريق التجمعات.

وقال اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس، في إفادة صحفية هذا الأسبوع، قبل الإعلان، إن قوات الجيش لن تكون مسلحة، و"ستكون في وضعية تقديم الدعم أو المساندة؛ لمساعدة الشرطة الإسرائيلية"؛ في ظل الإجراءات الجديدة.

وأعلن الجيش أنه سينشر مجموعة من الجنود في كل منطقة من مناطق الشرطة الإسرائيلية الثمانية.

وهزت القيود الاقتصاد الإسرائيلي، حيث توقع البنك المركزي، هذا الأسبوع، انكماشا اقتصاديا بنسبة 2.5% عام 2020؛ وذلك إذا خفت قيود الإغلاق الجزئي، بحلول نهاية أبريل.

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