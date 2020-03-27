الحكومة البريطانية تكشف موقف جونسون من عقد مؤتمرات كورونا

أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني أن كل العاملين في مقر الحكومة المخالطين لرئيس الوزراء سيتبعون تعليمات الصحة العامة الخاصة بفيروس كورونا، وسيخضعون للعزل الذاتي.





ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، أكد المتحدث أن بوريس جونسون سيباشر عمله من مكتب آخر في مقر الحكومة.





وأشار إلى أن جونسون يتبع الإجراءات الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، مؤكدا أن رئيس الوزراء حصل على نتائج فحصه منتصف الليل.





وأكد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني أن جونسون لن يكون قادرا على عقد مؤتمرات صحفية أثناء وجوده في الحجر الصحي.

وأضاف "سنستمر في عقد المؤتمر الصحفي اليومي الخاص بفيروس كورونا ولكن بدون رئيس الوزراء".

وأشار إلى أن رئيس الوزراء سيباشر الاجتماعات الخاصة بإجراءات فيروس كورونا من خلال تقنية الاجتماعات عن بعد.





وكان متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية أعلن اليوم الجمعة، أن نتائج فحص رئيس الوزراء بوريس جونسون كشفت إصابته بفيروس كورونا.





ونشر بوريس جونسون مقطع فيديو يعلن فيه إصابته بكورونا قائلًا "شعرت ببعض الأعراض وأجريت فحصًا وتبينت إصابتي بفيروس كورونا، وبناء على نصيحة الاطباء أنا منعزل تمامًا وأمارس عملي من المنزل".