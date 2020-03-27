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ابتسام حماد: احتمالات الإصابة بكورونا تقل في الصيف

الجمعة 27/مارس/2020 - 08:25 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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عادل نصار
توقعت الدكتور ابتسام حماد نائب رئيس جامعة حلوان وأستاذ الميكروبولوجي، انخفاض تصاعد أزمة فيروس كورونا المستجد، مع بداية فصل الصيف في مصر، مؤكدة أن الفيروس لا يستطيع العيش في الصيف.

وقالت حماد، في حوارها مع الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الجمعة، أن ارتفاع درجة الحرارة ستحد جدا من انتشار الفيروس، ولكن يجب التأكيد على أنه يظل موجود ومش هيخلص، وهذا الفصل يقلل من احتمالية الإصابة بكورونا.

وأكدت نائب رئيس جامعة حلوان وأستاذ الميكروبولوجي، أن فيروس كورونا لن ينتهي من أوروبا إلا بعد الوصول لمصل قوي.

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