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أخبار البلد

الخارجية: تصور متكامل عن كيفية إعادة المصريين العالقين في الخارج

الجمعة 27/مارس/2020 - 09:43 م
مبنى اللوتس مقر وزارة
مبنى اللوتس مقر وزارة الخارجية
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محمد وديع
وجه سامح شكري، وزير الخارجية، جميع السفارات والقنصليات المصرية في الخارج بالتواصل الفوري مع المواطنين العالقين خلال الساعات القليلة المقبلة لموافاة وزارة الخارجية بحصر فعلي لأعدادهم وحالاتهم، فضلًا عن تقديم الرعاية اللازمة لهم.

وقال بيان إن هذا الإجراء يأتي في إطار تنفيذ خطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، واستجابة لنداءات بعض المواطنين المصريين العالقين الذين تواجدوا في الخارج بصفة مؤقتة ولم يتمكنوا من العودة إلي البلاد قبل قرار تعليق الطيران.

كما وجه وزير الخارجية سامح شكري بسرعة إعداد تصور متكامل حول كيفية وآلية ترتيب عودتهم إلى مصر، بحيث يتم تنفيذه في إطار زمني محدد، وبما يتسق مع الإجراءات الخاصة بإحكام السيطرة على كافة منافذ الدولة، وعلي ضوء إرشادات منظمة الصحة العالمية.
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