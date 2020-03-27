AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سمير عثمان: لن أعود لرئاسة لجنة الحكام في وجود الجنايني

الجمعة 27/مارس/2020 - 11:45 م
سمير عثمان
سمير عثمان
Advertisements
حسن العمدة
أكد سمير عثمان، رئيس لجنة الحكام السابق، أنه حصل على موافقة اتحاد الكرة على لائحة الحكام.

وقال سمير عثمان خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "حصلت على موافقة اتحاد الكرة على لائحة الحكام التي ناقشتها وتم تطبيقها في بطولة كأس مصر".

وأكمل: "بدلات حكام الدوري الممتاز، الأندية هى من تقوم بسدادها مقدما قبل بداية الموسم".

وأضاف: "لا أعلم سبب عدم حصول الحكام على البدل الخاص بهم رغم سداد الأندية مستحقاتهم"

أتم: "لا أفضل العودة لرئاسة لجنة الحكام باتحاد الكرة في ظل وجود عمرو الجنايني، وسأرفض إذا عرض علي، فما زلت لا أعلم سبب إقالتي حتى الآن".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحكام تحيي الذكرى الخامسة لوفاة محمود عثمان

عمرو الجنايني: لا وجود لحكام أجانب مع تقنية الفيديو باستثناء مباراة الأهلي والزمالك

أحمد مجاهد يناشد اتحاد الكرة صرف مستحقات الحكام المتأخرة

سمير عثمان يفتح النار على عمرو الجنايني بسبب الحكام

عقب استقالة جمال الغندور..هجوم ناري من حكم بالدرجة الأولى على اللجنة الخماسية

ترشيحاتنا

ظهور فيروس كورونا وانتشاره سببه فعل شائع حذر منه النبي لأنه يجلب لعنة الله

كارثة.. زحام كبير على شواطئ الاسكندرية والسخنة.. ونشطاء: عاوزينا نبقى زي إيطاليا

الأهلي يرفض ضم نجم بيراميدز في الصيف

شاهد ما قالته دنيا سمير عانم بعد وفاة جورج سيدهم

الصحة: 11 حالة توفيت بسبب كورونا قبل وصولها مستشفيات العزل.. تفاصيل

وفاة جورج سيدهم.. شقيقه سبب إصابته بالجلطة وهذه قصة ولادته ميتا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ البيجاما وبدون ماكياج.. نادين نسيب تحتفل بعيد ميلاد ابنتها فى المنزل

الكافيه في البيت.. طريقة عمل اللاتيه

تناولها يوميا.. 3 وسائل سريعة لتقوية جهاز المناعة