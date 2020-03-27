سمير عثمان: لن أعود لرئاسة لجنة الحكام في وجود الجنايني

أكد سمير عثمان، رئيس لجنة الحكام السابق، أنه حصل على موافقة اتحاد الكرة على لائحة الحكام.





وقال سمير عثمان خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "حصلت على موافقة اتحاد الكرة على لائحة الحكام التي ناقشتها وتم تطبيقها في بطولة كأس مصر".





وأكمل: "بدلات حكام الدوري الممتاز، الأندية هى من تقوم بسدادها مقدما قبل بداية الموسم".





وأضاف: "لا أعلم سبب عدم حصول الحكام على البدل الخاص بهم رغم سداد الأندية مستحقاتهم"



