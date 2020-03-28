التعليم تتيح للطلاب الاستعلام عن أكواد التسجيل على منصة edmodo

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه استمرارًا للإجراءات التي أعلنت عنها للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا، أعلنت الوزارة عن إتاحة استعلام الطالب عن الكود الخاص به وذلك عبر الرابط التالي: http://studea.emis.gov.eg





وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة جاءت للتيسير على أولياء الأمور والطلاب في الحصول على الكود الخاص بهم إلكترونيًا، حيث سيتيح الكود للطالب الدخول والتسجيل على منصة أدمودو Edmodo والتي سيتم التواصل بين الطالب والمعلم عليها وتقديم المشروع البحثي من خلالها.





وأشارت الوزارة أنه بالنسبة للطلبة الوافدين داخل مصر في السنوات المختلفة فإنهم لن يستطيعوا الاستعلام عن الكود الخاص بهم عبر هذا الرابط لأنه يعتمد على الرقم القومي للطالب، وسيتم إدراجهم خلال الفترة المقبلة، ولكن هذا لن يمنعهم من استخدام منصات التعلم والخدمات المختلفة بالطريقة التي سوف يتم شرحها عند إطلاق كل خدمة.



