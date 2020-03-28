AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

التعليم تتيح للطلاب الاستعلام عن أكواد التسجيل على منصة edmodo

السبت 28/مارس/2020 - 12:22 ص
طلاب المدارس
طلاب المدارس
Advertisements
ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه استمرارًا للإجراءات التي أعلنت عنها للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا، أعلنت الوزارة عن إتاحة استعلام الطالب عن الكود الخاص به وذلك عبر الرابط التالي: http://studea.emis.gov.eg

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة جاءت للتيسير على أولياء الأمور والطلاب في الحصول على الكود الخاص بهم إلكترونيًا، حيث سيتيح الكود للطالب الدخول والتسجيل على منصة أدمودو Edmodo والتي سيتم التواصل بين الطالب والمعلم عليها وتقديم المشروع البحثي من خلالها.

وأشارت الوزارة أنه بالنسبة للطلبة الوافدين داخل مصر في السنوات المختلفة فإنهم لن يستطيعوا الاستعلام عن الكود الخاص بهم عبر هذا الرابط لأنه يعتمد على الرقم القومي للطالب، وسيتم إدراجهم خلال الفترة المقبلة، ولكن هذا لن يمنعهم من استخدام منصات التعلم والخدمات المختلفة بالطريقة التي سوف يتم شرحها عند إطلاق كل خدمة.

وكانت الوزارة قد استثمرت في العديد من منظومات ومنصات التعلم (الامتحانات الإلكترونية، منصة إدارة التعلم، بنك المعرفة، منصة التواصل التعليمي ادمودو، أدوات الفصول التخيلية "Teams، Webex، Zoom")، فضلًا عن تطوير آليات الحوكمة الخاصة بالبيانات والتي تعتمد على كود الطالب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منصة إلكترونية جديدة للتواصل بين الطلاب والمعلمين عبر هذا الرابط

التعليم تفاجئ طلاب المدارس بـ 9 قرارات جريئة .. طلاب اولى وتانية ثانوي يمتحنون من المنزل وتأجيل الاختبار التجريبي للصف الأول والثاني الثانوي ولا تغيير في الثانوية العامة والدبلومات

تحذير خطير من وزير التعليم للطلاب وأولياء أمورهم .. اعرف السبب

التعليم تكشف حقيقة إلغاء أجزاء من مناهج الترم الثاني

في اجتماع اليونسكو.. طارق شوقي يعرض تجربة مصر في استمرار التعلم رغم تعليق الدراسة بسبب كورونا

اليونسكو: انقطاع 850 مليون طالب في العالم عن المدارس والجامعات بسبب كورونا.. تدشين تحالف عالمي لتعميم حل التعلّم عن بعد.. وطارق شوقي يستعرض جهود مصر لاستمرار العملية التعليمية رغم تعليق الدراسة

ترشيحاتنا

لمدة أسبوعين.. تطبيق حظر كلي في تلك المناطق السعودية

نجم الزمالك يكشف عن صفقة القرن الحقيقية للنادي

أمريكا تسجل 18 ألف إصابة و245 وفاة خلال يوم بسبب كورونا

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 28/ 3/ 2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

وفاة جورج سيدهم.. أول تعليق من سمير غانم

الصحة: 11 حالة توفيت بسبب كورونا قبل وصولها مستشفيات العزل.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لهزيمة كورونا.. الرسم على "الكمامات" للتشجيع على ارتدائها في غزة

بفستان فضى.. رنا سماحة بإطلالة أنيقة

بـ البيجاما وبدون ماكياج.. نادين نسيب تحتفل بعيد ميلاد ابنتها فى المنزل