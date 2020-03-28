ياسمين على: المهرجانات كورونا الفن وبنحاول نلاقي المصل.. فيديو

ردت الفنانة ياسمين علي على سؤال وجه لها: هل يوجد كورونا في الوسط الفني؟ فأجابت: "طبعا وجاية علينا من زمان وبنحاول نلاقي المصل".





وقالت "ياسمين على" خلال لقائها في برنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى" إن هناك نوعا من الأغاني "المهرجانات" انتشر خلال الفترة الأغنية سينتهي عاجلا أم أجلا ولن يبقى إلا الصحيح والأفضل في النهاية.





وأوضحت "ياسمين على" أنها لا تشعر بالاحباط عندما تشاهد أعمال فنية غير لائقة أو موجة فنية يميل لها بعض الجمهور، متابعة : "محدش بياخد رزق حد حتى لو الموجة ارتفعت".





وأشارت إلى أنه لا يجرؤ أحد يطلب منها غناء أغاني مهرجانات، مؤكدة أنها لا ترى نفسها في هذا اللون من الغناء، ولو فكرت في هذا الغناء لوجدت نفسها في مكان آخر منذ فترة.



