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مرأة

يحميك من سرطان الثدى والجلد.. فوائد قشر الليمون

السبت 28/مارس/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
قدمت خبيرة التغذية الدكتورة  سوسن غزال، عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد أكل قشر الليمون.

- يقوّي جهاز المناعة؛ لاحتوائه على نسبةٍ عاليةٍ من فيتامين C تفوق عصير الليمون
- يُخلّص الجسم من السموم والفضلات وتقي خلايا الجسم من الالتهابات والأمراض.
- يحمي الجسم من السرطان وخاصّةً سرطانات الجلد والقولون والثدي 
- يقاوم ويقضي على الجذور الحرة التي تُسبّب العديد من الأمراض؛ كالأمراض المتعلقة بعضلة القلب، والأورام، والشيخوخة
- يُعزّز وظائف الكبد الحيوية وينشط هرموناته، كما ينشّط الأعصاب والدورة الدموية.
- يساعد على العلاج والشفاء من الكثير من الأمراض كالتهاب المفاصل وهشاشة العظام وكسور العظام وغيرها
- يحافظ على البشرة ويعالج العديد من مشاكلها؛ حيث يُخلص الجسم من الخلايا الميتة من على سطح الجلد، كما يحدّ من مشكلة حب الشباب
- يقاوم التوتّر ويُخفّف التعب والأرق وأعراض الاكتئاب،
- يحارب تكوّن الثآليل والدوالي، وذلك حسب بعض الدراسات،  - يُخفّف الألم 
- يعزّز فقدان الوزن
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