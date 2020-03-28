تعليم القليوبية: تجهيز 40 مدرسة كحجر صحي في حالة الطوارئ طبقا للشروط

أعلن طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية وضع مجموعة من مدارس المحافظة على خريطة الاستعداد لتحويلها إلى حجر صحى إذا اقتضى الأمر ذلك للمساهمة في احتواء فيروس كورونا المستجد.

وقال عجلان إنه تم التنسيق على إعداد 24 مدرسة على مستوى المحافظة بواقع مدرستين بكل إدارة تعليمية إلا أنه تم رفع العدد ليكون 40 مدرسة على مستوى المحافظة لاستخدامهم فى حالة الطوارئ.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم الى تم تحديد المدارس بناء على عدة عوامل منها البعد عن الحيز السكاني إلى جانب التأكد من جودة التهوية بكل مدرسة وأيضا توصيل مياه الشرب والكهرباء بكل مدرسة بشكل جيد وذلك للمشاركة في الإجراءات الوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكد أنه جارى الإعداد لتزويد تلك المدارس بكل الإمكانيات اللازمة التي تؤهلها لاستقبال الحالات في أية ظروف طارئة والاستعانة بالأسرة والمراتب التي كان يتم استخدامها خلال إجراء الانتخابات المختلفة بتلك المدارس.

وأضاف عجلان أنه تعقيم أكثر من 85 % من إجمالي المدارس التابعة للمديرية بالتعاون مع مديرية الصحة إلى جانب إنهاء تعقيم 12 مبنى للإدارات التعليمية منوها أن المديرية يتبعها 2400 مدرسة تشمل جميع المراحل التعليمية.