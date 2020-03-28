AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

طلاب كلية الإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يواجهون كورونا بأغنية شبابية

السبت 28/مارس/2020 - 10:42 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم ناصر
استمرارا للدور التوعوي لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وفى إطار تشجيع الطلاب على القيام بخلق وابتكار أفكار جديدة ومستحدثة، يتم حاليًا تنفيذ العديد من الأفكار الجديدة للمشاركة المجتمعية والوقوف إلى جانب الدولة فى تنفيذ القرارات التى اتخذتها من أجل مواجهة فيروس كورونا، وفى مقدمتها مطالبة المواطنين بالبقاء فى البيت، وعدم التواجد فى الأماكن المزدحمة؛ وهو التوجه الذى تلتزم به الجامعة بإشراف خالد الطوخى، رئيس مجلس الأمناء.


وفي هذا الإطار، انتهى طلاب كلية الإعلام بالجامعة، من تصوير أغنية شبابية موجهة للشباب تحثهم على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والدعوة إلى تغيير سلوكيات الشباب فى تلك الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.


الأغنية أداء المطرب الشاب أحمد العباسي، أحد طلاب الكلية، وشارك فيها عدد من زملائه؛ في محاولة إنسانية لزرع البهجة والابتسامة فى مواجهة الحزن والضيق بما يمثل دعما مختلفا لحملة الكلية التى تستهدف نشر الوعى الصحى والثقافة التوعوية في مواجهة فيروس كورونا وهي من كلمات هشام الصعيدى، وقام بعمل المونتاج لها المونتیر محمد الطويل وذلك داخل استوديوهات الكلية المجهزة بأحدث الأجهزة.

للاستماع إلى الأغنية اضغط هنا


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الارتقاء بالذوق العام.. جامعة مصر: كارول سماحة تغني اليوم على مسرحنا

إجراءات احترازية في جامعة مصر للوقاية من كورونا وحملة لتوعية طلابها

مدينة الإنسانية لعالم بلا عنصرية.. مشروع تخرج لطلاب الأزهر

ترشيحاتنا

محافظ الغربية يكشف كواليس ضبط "سايبر" متكدس بالشباب خلال وقت الحظر.. فيديو

لا تكن من الأخسرين أعمالا.. الإفتاء تحذر من فعلين يقع فيهما الناس يحبط حسناتهم

بعد اقتراب انتقال حسام عاشور للدوري السعودي.. 4 لاعبين مصريين ارتدوا قميص اتحاد جدة عبر التاريخ

7 أطعمة للقضاء على الاحتقان والرشح

بسبب زيادة ساعات العمل.. طبيبة تقوم بحيلة غيرت بها طريقة ارتداء الكمامة.. صور

البطلة.. قصة طبيبة مصرية تكافح فيروس كورونا في أمريكا بدون توقف ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مثيرة للجدل.. 15 صورة تكشف عن إطلالات ليدى جاجا فى عيد ميلادها

الهدوء التام يخيم على شوارع القليوبية فى اليوم الثانى لقرار الغلق التام.. صور

فى زمن الكورونا.. ممنوع الدخول لحمايتي وحمايتك.. شعار رفعه تجار الأقصر