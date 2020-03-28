طلاب كلية الإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يواجهون كورونا بأغنية شبابية

استمرارا للدور التوعوي لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وفى إطار تشجيع الطلاب على القيام بخلق وابتكار أفكار جديدة ومستحدثة، يتم حاليًا تنفيذ العديد من الأفكار الجديدة للمشاركة المجتمعية والوقوف إلى جانب الدولة فى تنفيذ القرارات التى اتخذتها من أجل مواجهة فيروس كورونا، وفى مقدمتها مطالبة المواطنين بالبقاء فى البيت، وعدم التواجد فى الأماكن المزدحمة؛ وهو التوجه الذى تلتزم به الجامعة بإشراف خالد الطوخى، رئيس مجلس الأمناء.









وفي هذا الإطار، انتهى طلاب كلية الإعلام بالجامعة، من تصوير أغنية شبابية موجهة للشباب تحثهم على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والدعوة إلى تغيير سلوكيات الشباب فى تلك الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.









الأغنية أداء المطرب الشاب أحمد العباسي، أحد طلاب الكلية، وشارك فيها عدد من زملائه؛ في محاولة إنسانية لزرع البهجة والابتسامة فى مواجهة الحزن والضيق بما يمثل دعما مختلفا لحملة الكلية التى تستهدف نشر الوعى الصحى والثقافة التوعوية في مواجهة فيروس كورونا وهي من كلمات هشام الصعيدى، وقام بعمل المونتاج لها المونتیر محمد الطويل وذلك داخل استوديوهات الكلية المجهزة بأحدث الأجهزة.



