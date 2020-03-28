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أخبار البلد

البابا تواضروس: الله صاحب الحل الثالث الذى لا يخطر على بال الإنسان

السبت 28/مارس/2020 - 12:04 م
صدى البلد
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سامح سلام

قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن المقطع التاسع في صلاة "أرحمنا يا الله ثم ارحمنا" في ختام صلوات الأجبية توصف الله بأنه "جزيل التحنن".


وأكد البابا تواضروس الثاني -في رسالته اليومية التى يتم بثها عبر تقنية الفيديو- إن الله جزيل الرحمة ورحمته مستمرة دواما لكل البشر، لافتا إلى أن الله كريم في حنيته.


وأعرب البابا تواضروس عن دهشته بسبب قسوة الإنسان على أخيه الإنسان مقابل حنو الله ورحمته الدائمة، ودائما نقول عن الله أنه صاحب الحل الثالث، أى الحل الذى لا يخطر على بال الإنسان وتفكيره وتدبيره.


وضرب البابا تواضروس أمثلة كثيرة عن الحل الثالث الذى يقدمه الله للإنسان من خلال مواقف من الكتاب المقدس، مثل "مرثا ومريم وإقامة العازر من الموت".


ونوه البابا تواضروس الثاني إلى أن يد الله وحنيته تكون مع الإنسان باستمرار، وعلى الانسان أن يفرح لأن الله جزيل التحنن وأنه يقدم حنيته طوال الوقت، وأن التمتع بحنان الله ينبغي أن يقابله توبة قلبية من الإنسان.

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