معلومات هامة عن الكود الخاص بتسجيل الطالب على منصة edmodo

أتاحت وزارة التربية والتعليم، للطلاب، الاستعلام عن الكود الخاص بهم للتسجيل على منصة edmodo عبر الرابط التالي اضغط هنا





كانت وزارة التربية والتعليم برئاسة شوقي علام، طبقت عدة إجراءات التي أعلنت عنها للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا.





وأوضحت الوزارة، بعض المعلومات الهامة بشأن الأكواد كما يلي :





- هذا الرابط هدفه التيسير على أولياء الأمور والطلاب في الحصول على الكود الخاص بهم إلكترونيًا





- بعد الدخول على الرابط السابق ذكره ، لابد من ملء عدة بيانات (الرقم القومي - تاريخ الميلاد - محافظة الميلاد - النوع) ، ثم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول للحصول على كود الطالب





- سيتيح الكود للطالب الدخول والتسجيل على منصة أدمودو Edmodo والتي سيتم التواصل بين الطالب والمعلم عليها وسيتم تقديم المشروع البحثي من خلالها.





- بالنسبة للطلبة الوافدين داخل مصر في السنوات المختلفة فإنهم لن يستطيعوا الاستعلام عن الكود الخاص بهم عبر هذا الرابط لأنه يعتمد على الرقم القومي للطالب، وسيتم إدراجهم خلال الفترة المقبلة ، ولكن هذا لن يمنعهم من استخدام منصات التعلم والخدمات المختلفة بالطريقة التي سوف يتم شرحها عند إطلاق كل خدمة.



