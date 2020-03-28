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تعليم

معلومات هامة عن الكود الخاص بتسجيل الطالب على منصة edmodo

السبت 28/مارس/2020 - 01:44 م
منصة edmodo
منصة edmodo
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ياســـمين بدوي
أتاحت وزارة التربية والتعليم، للطلاب، الاستعلام عن الكود الخاص بهم للتسجيل على منصة edmodo عبر الرابط التالي اضغط هنا .

كانت وزارة التربية والتعليم برئاسة شوقي علام، طبقت عدة إجراءات التي أعلنت عنها للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا. 

وأوضحت الوزارة، بعض المعلومات الهامة بشأن الأكواد كما يلي :

- هذا الرابط هدفه التيسير على أولياء الأمور والطلاب في الحصول على الكود الخاص بهم إلكترونيًا

- بعد الدخول على الرابط السابق ذكره ، لابد من ملء عدة بيانات (الرقم القومي - تاريخ الميلاد - محافظة الميلاد - النوع) ، ثم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول للحصول على كود الطالب

-  سيتيح الكود للطالب الدخول والتسجيل على منصة أدمودو Edmodo والتي سيتم التواصل بين الطالب والمعلم عليها وسيتم تقديم المشروع البحثي من خلالها.

- بالنسبة للطلبة الوافدين داخل مصر في السنوات المختلفة فإنهم لن يستطيعوا الاستعلام عن الكود الخاص بهم عبر هذا الرابط لأنه يعتمد على الرقم القومي للطالب، وسيتم إدراجهم خلال الفترة المقبلة ، ولكن هذا لن يمنعهم من استخدام منصات التعلم والخدمات المختلفة بالطريقة التي سوف يتم شرحها عند إطلاق كل خدمة.

- الوزارة استثمرت في العديد من منظومات ومنصات التعلم (الامتحانات الإلكترونية، منصة إدارة التعلم، بنك المعرفة، منصة التواصل التعليمي ادمودو، أدوات الفصول التخيلية "Teams، Webex، Zoom")، فضلًا عن تطوير آليات الحوكمة الخاصة بالبيانات والتي تعتمد على كود الطالب.
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