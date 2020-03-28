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أخبار البلد

٣٠٠٠ دقيقة و١٠ جيجا بايت هدية من وزارة الاتصالات للعاملين بالقطاع الطبى

السبت 28/مارس/2020 - 03:15 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى


تقديرا لدور الأطباء والعاملين في القطاع الطبي والذين يمثلون خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وفي اطار توجيهات الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتسخير الإمكانيات اللازمة لدعمهم خلال فترة تأدية عملهم وتوفير خدمات اتصالات متميزة لهم.

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالاتفاق مع شركات المحمول الأربعة وبالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان من أجل اتاحة ٣٠٠٠ دقيقة و١٠ جيجابايت لكافة شبكات المحمول شهريا مجانا لجميع الأطباء وأطقم التمريض والإداريين والعاملين بمستشفيات العزل الصحي لمصابي فيروس كورونا المستجد  على مستوى الجمهورية.

وتأتي هذه الخدمة تقديرا للمجهود العظيم الذي يبذله الأطباء وأطقم التمريض وكافة العاملين في القطاع الطبي من أجل تقديم الرعاية الصحية اللازمة لمصابي فيروس كورونا المستجد، والسعي نحو الحد من انتشاره، والعمل على حماية صحة وسلامة المواطنين، كما تأتي استكمالا لعدد من المبادرات التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركات العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل دعم جهود الدولة في مواجهة فيروس كورنا المستجد.
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