يوفنتوس يوافق على رحيل ساندرو ودانيلو للبرازيل بعد انتهاء الحجر الصحي

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، عن انتهاء فترة الحجر الصحي للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بعد إصابة ثلاث لاعبين بفيروس كورونا الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخير، مما أدى إلى إيقاف بطولات كرة القدم.





ووافق نادي يوفنتوس، على رحيل الثنائي البرازيلي أليكس ساندرو ودانيلو إلى بلادهم خلال فترة توقف الدورى حتي 30 أبريل المقبل وعدم وجود مؤشرات على عودته خلال الفترة المحدد بسبب تزايد أعداد المصابين بالوباء العالمي.





وكان نادي يوفنتوس، أعلن إصابة كل من روجاني وماتويدي وديبالا بالفيروس إلا أن الأرجنتيني أعلن تماثله للشفاء أمس.



