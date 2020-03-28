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تعليم

جامعة الأزهر تطلق مبادرة "اكتشف بيتك" لتصحيح دور الأسرة المصرية وإعلاء منظومة القيم

السبت 28/مارس/2020 - 04:35 م
رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر
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محمد شحتة
دشنت جامعة الأزهر مبادرة اجتماعية تحت عنوان "اكتشف بيتك"، وأوضح بيان المركز الإعلامي بالجامعة أن الهدف من المبادرة هو تصحيح دور أفراد الأسرة والبيت المصري وإعادة النظر في القيم الإنسانية الصحيحة التي تنظم العلاقة بين الأفراد والجماعات.

وأشار إلى أن المبادرة تستقي القيم المستهدفة من كلام الله عز وجل وصحيح أحاديث نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -  مع تناولها ونشرها بالوسائل المختلفة بهدف التوعية الأسرية والمجتمعية، وهي استكمال لدور الأزهر الشريف الرائد في التعامل مع المشاكل المجتمعية والأسرية.

وأضاف أن المبادرة تعلي من القيم الغائبة خاصة في ظل انتشار استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدامها من قبل البعض في نشر وترويج الشائعات والأكاذيب بهدف نشر الفتن، والتي قد يشارك فيها بعض أبناء الوطن دون وعي وإدراك لخطورة هذا الأمر، حيث تعد  الشائعات من أخطر الوسائل الحديثة التي تستخدم في هدم الدول الوطنية.

كما توجه المبادرة تحية شكر وإعزاز إلى الإعلاميين الذين يتحرون الدقة في كل ما ينشرونه، ويلتزمون بأمانة الكلمة وميثاق الشرف الإعلامي.

يأتي هذا فى إطار حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، وترسيخا لرسالة الجامعة نحو خدمة المجتمع وتنمية البيئة، دشنت جامعة الأزهر مبادرة اجتماعية تحت عنوان "اكتشف بيتك".
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