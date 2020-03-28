"الغرف التجارية" يرحب بقرار "الصناعة" وقف تصدير البقوليات

رحب الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة بقرار نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بوقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة ٣ أشهر .

وبحسب بيان للاتحاد قال رئيس اتحاد الغرف التجارية أن هذا القرار يأتي ضمن القرارات والإجراءات التي تتخذها الحكومة لضمان استقرار السوق من خلال توفير كافة السلع لتلبية مطالب الاستهلاك المحلي في ظل مواجهة فيروس كورونا.





وأكد( العربي) أن هناك تكاتفا كبيرا بين الحكومة والقطاع الخاص للحفاظ علي استقرار السوق خاصة خلال الفترة الحالية التي تحتاج الي تعاون الجميع لتخطي هذه الظروف الاستثنائية في تاريخ بلدنا.





كما أشاد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بدور الحكومة الكبير والذي يزداد يوما بعد الاخر لمواجهة أزمة فيروس كورونا في مختلف الاتجاهات مشيرا إلي أن عدم تصدير البقوليات في الفترة الحالية قرار مهم لتوجية الإنتاج بالكامل لتغطية احتياجات السوق المحلي في ظل الظروف الحالية بما يحافظ علي استقرار السوق وهو ما نسعي اليه بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.



