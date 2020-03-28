وزير الهجرة تزف بشرى سارة للمصريين المنتهي إقامتهم في الإمارات

وجهت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، رسالة طمأنة للمواطنين المصريين بدولة الإمارات العربية المتحدة خاصة الموجودين بها وسقطت الإقامة خلال هذه الفترة لأى ظروف ما.

وأضافت مكرم خلال تصريحات لها،:"مشكورة دولة الإمارات ستعمل على تجديد الإقامة للمصريين الذين سقطت إقامتهم، وبالتالى سيصبح للمصريين شرعية التواجد فى ظل الظروف الاستثنائية.

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وتابعت وزيرة الهجرة، بالنسبة للمصريين الذين يملكون إقامات سارية داخل دولة الإمارات وخرجوا منها لأى ظروف ما، فالدولة أنشأت موقعا تابع لوزارة الخارجية الإماراتية للتواصل من خلاله وتسجيل البيانات للرجوع إليها مرة أخرى.