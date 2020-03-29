يزوره مليون سائح سنويا .. حكاية دير القديسة دميانة بالدقهلية ومكانته في قلوب الأقباط

يعد دير القديسة دميانة ببلقاس أهم المعالم الأثرية القبطية الهامة بالدقهلية، والذى يتوافد على زيارته الأقباط من داخل مصر وخارجها، نظرا لقدسيتها الكبيرة، حيث يزوره سنويا حوالى مليون سائح من مصر وخارجها، خاصة أنها حظيت بمرور العائلة المقدسة.

وقال الدكتور محمود المحمدى باحث فى الآثار المصرية، إن الدير يقع على مساحة فدانين، ويحيط به سور ضخم ويضم جميع مبانى وكنائس الدير، حيث يوجد بالدير كنيسة الشهيدة دميانة، حيث يوجد بها قبر القديسة دميانة والأربعين عذراء.





وأضاف" استشهدت القديسة دميانة (13 طوبة) وكانت هذه العذراء العفيفة المجاهدة ابنة مرقس والي البرلس والزعفران ووادي السيسبان، وكانت وحيدة لأبويها".



وتابع المحمدى " حينما أحاطت جيوش الإمبراطور بالقصر أخبرت العذارى أنهم قادمون للقبض عليها لأنها هى بنت الوالى وتسببت دميانه فى عودة والدها للايمان، وحينما أحاطت جيوش الإمبراطور بالقصر أخبرت العذارى أنهم قادمون للقبض عليها وقتله، وطلبت منهن أن يتركن المكان لكنهن رفضن واستشهدن جميعا".



