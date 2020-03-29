AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

يزوره مليون سائح سنويا .. حكاية دير القديسة دميانة بالدقهلية ومكانته في قلوب الأقباط

الأحد 29/مارس/2020 - 05:08 ص
دير القديسة دميانة
دير القديسة دميانة
Advertisements
همت الحسينى
يعد دير القديسة دميانة ببلقاس أهم المعالم الأثرية القبطية الهامة بالدقهلية، والذى يتوافد على زيارته الأقباط من داخل مصر وخارجها، نظرا لقدسيتها الكبيرة، حيث يزوره سنويا حوالى مليون سائح من مصر وخارجها،  خاصة أنها حظيت بمرور العائلة المقدسة.


وقال الدكتور محمود المحمدى باحث فى الآثار المصرية، إن الدير يقع على مساحة فدانين، ويحيط به سور ضخم ويضم جميع مبانى وكنائس الدير، حيث يوجد بالدير كنيسة الشهيدة دميانة، حيث يوجد بها قبر القديسة دميانة والأربعين عذراء.


وأضاف" استشهدت القديسة دميانة (13 طوبة) وكانت هذه العذراء العفيفة المجاهدة ابنة مرقس والي البرلس والزعفران ووادي السيسبان، وكانت وحيدة لأبويها".


وتابع المحمدى " حينما أحاطت جيوش الإمبراطور بالقصر أخبرت العذارى أنهم قادمون للقبض عليها لأنها هى بنت الوالى وتسببت دميانه فى عودة والدها للايمان، وحينما أحاطت جيوش الإمبراطور بالقصر أخبرت العذارى أنهم قادمون للقبض عليها وقتله، وطلبت منهن أن يتركن المكان لكنهن رفضن واستشهدن جميعا".


وتشهد الكنيسة إقبالا شديدا فى الأعياد وذكرى مولد القديسة دميانة، حيث يحتفل بمولدها العديد من الأقباط وسط جو دينى مسيحى ويشاركهم المسلمون احتفالاتهم تحت شعار المحبة والأمان.


اقرأ أيضا:
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لكل اسم حكاية.. دير الفاخورى بالأقصر أنشئ في القرن الرابع الميلادى ويضم أهم الصور المائية بالكنائس..صور

خبير آثار: العلاقات المصرية اليونانية عمرها 2352 عام وكلمة السر سيناء.. صور

بعد طلب إدراجها في اليونسكو .. حكاية 4 أديرة أثرية في وادي النطرون .. صور

دير الأنبا بيشوى..أحد الأديرة الهامة الموثقة بمرحلة التشغيل التجريبى لمسار العائلة المقدسة

ترشيحاتنا

منها شعر البطن .. 14 جزءا فى الجسم يكشف عن مدى ذكائك

إبراهيم فايق يكشف كواليس جديدة ومهمة عن أزمة مؤمن زكريا

فضل قراءة سورة الملك.. 4 أمور تجعلك حريصا عليها قبل النوم

شرب شاي ومات.. أصداقاء عامل اليومية يروون تفاصيل واقعة مصرع شاب في التجمع الخامس

بعد صواريخ الرياض وجازان.. أول رد من التحالف على إيران والحوثي

كوريا الشمالية تطلق صاروخين على بحر اليابان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش معروفة .. أطعمة فعالة فى علاج الاكتئاب والحزن بسرعة .. أغربها الفول والطماطم

عزل كورونا .. تقديم برامج التليفزيون من المنزل في بريطانيا

على وشك إعلان الطوارئ.. اليابان تسجل 63 حالة إصابة جديدة بـ كورونا