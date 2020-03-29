أمريكا.. جهاز اختبار يكشف عن فيروس كورونا خلال 5 دقائق

منحت منظمة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" تفويضا لشركة "Abbott Laboratories"، وهي شركة معدات طبية ورعاية صحية مقرها في الولايات المتحدة، لاستخدام اختبار جديد للكشف عن فيروس كورونا المستجد بسرعة تبلغ 5 دقائق فقط.





وقالت الشركة إنها تلقت تفويضا لاستخدام أسره اختبار جيئي متاح للكشف عن فيروس كورونا.





وأوضحت أن نتائج الاختبار تظهر بعد 5 دقائق في حال كانت إيجابية (الشخص مصاب بفيروس كورونا)، أو بعد 13 دقيقة في حال كانت نتيجة الاختبار سلبية (الشخص غير مصاب).





وأضافت الشركة أن الميزة الخاصة لجهاز الاختبار هو حجمه، فهو صندوق خفيف الوزن يبلغ وزنه 6.6 رطلا مما يجعل من الممكن استخدامه خارج المستشفيات في أماكن مثل عيادات الأطباء أو عيادات الرعاية العاجلة.





إلى ذلك، ذكر آخر إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن أعداد وفيات كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفع ليتجاوز الألفي حالة، ووصل إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 121.117 شخصا.



