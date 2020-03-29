لمواجهة كورونا.. السودان يصنع أجهزة تنفس جديدة

أعلنت السلطات السودانية عن تحركٍ جديد لدعم حالات المرضى المتوقعة جراء كورونا فيروس، وذلك لمواجهة الفيروس المستجد، وفق ماذكرت صحف سودانية.









وقال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، فيصل محمد صالح، إنه سيجري العمل على تصنيع أجهزة للتنفس الصناعي بالتعاون مع المصانع الحربية، وسيتم عرض نموذجين منها الثلاثاء المقبل على الكوادر الطبية المتخصصة لمعرفة مدى فاعليتها.









وأوضح وزير الإعلام في تصريحات صحفية أن اللجنة استمعت لتقرير من مدير الطيران المدني، أكد فيه الالتزام التام بالقرارات السابقة فيما يتعلق بحظر الطيران، باستثناء بعض السفارات لنقل مواطنيها خارج السودان، لافتا إلى عدم وجود قادمين عبر الطيران المدني وعدم السماح لأي حركة طيران تجاري عبر مطار الخرطوم، حسبما نقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا".





من جانبه أعلن وزير الصحة أكرم علي التوم عن تعليق فترة تدريب أطباء الامتياز في مجالات الأسنان والطب البشري والصيدلة لأجل غير مسمى حتى انجلاء الموقف، مع وجود فرص لأطباء الامتياز للعمل الطوعي في المجالات الإدارية والدعم والتوعية الصحية والتعبئة وتقصي الحالات دون أن يحسب ذلك في فترة تدريبهم المقررة.





وقررت السلطات السودانية، يوم الأربعاء الفائت، الإفراج عن أكثر من أربعة آلاف سجين في إطار جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



