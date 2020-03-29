جامعة المنيا تنفي نقص مستلزمات الوقاية بمستشفياتها لمواجهة كورونا

نفى الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا وجود أي نقص في مستلزمات الوقاية والتعقيم بجميع المستشفيات الجامعية وكليات الجامعة.









وقال الدكتور أشرف عثمان مدير عام المستشفيات الجامعية بجامعة المنيا إن جميع المستشفيات الجامعية ليس لديها أي نقص في مستلزمات الوقاية الشخصية للاطقم الطبية بخلاف ما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي موضحا أنه تم توفير الولايات السنوية والتي توفر سنويا من خلال مناقصة عامة وليس هناك أي عجز بينما يتم الاستعداد لأي طوارئ أو تحسبات للمرض من خلال ترشيد الاستهلاك خلال الفترة الحالية.





وأكد علي وجود وحدة تفصيل داخل المستشفيات الجامعية لتوفير الكمامات إذا احتاج الأمر .









وأشار عثمان الى أن لدينا ما يكفينا من مستلزمات الوقاية الشخصية ويتم العمل بها من خلال دليل الوقاية الشخصية والمعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.









وفيما يخص استقبال اية حالات مصابة بمرض كورونا وخاصة في مستشفى الصدر الجامعي قال مدير عام المستشفيات الجامعية إن المنوط بالتعامل مع حالات الإصابة بكورونا هي وزارة الصحة ولا يتم استقبال حالات مصابة وفي حالة الاشتباه بأي حالة يتم التواصل مباشرة وسريعا بوزارة الصحة للتعامل َعها من خلال المستشفيات المعتمدة لاستقبال تلك الحالات.







