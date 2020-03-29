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توك شو

أنت المفروض إعلامي محترم.. مشادة كلامية عنيفة بين وزير النقل ووائل الإبراشي على الهواء.. فيديو

الأحد 29/مارس/2020 - 11:20 م
صدى البلد
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عادل نصار
 نشبت مشادة كلامية بين الفريق كامل الوزير وزير النقل، والإعلامي وائل الإبراشي، بعد عرض الأخير مقطع فيديو لمشاهد الزحام في مترو الأنفاق.


ووجه الوزير، وهو منفعل خلال مداخلة هاتفيه مع وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة"، والمذاع عبر شاشة "القناة الأولي المصري"، مساء اليوم الأحد، سؤالا للإبراشي، قائلا :"عارف الفيديو اللي إنت طلعته إنت عارف كان إمتى ده كان الأربعاء في بداية أيام الحظر"، متابعا : "هات صور للخميس أو أ

انهاردة، ومش مقبول انك تطلع صور النهاردة وهى متصورة أساسا في أول أيام الحظر".



وأضاف الوزير، :"أنت يا أستاذ وائل الإبراشي إعلامي محترم، والإعلامي المحترم اللي زيك لازم يشوف انهاردة بيحصل ايه، ومكنش في زحام وحضرتك أتعب كدا وانزل معايا وشوف".



ورد عليه الإبراشي، قائلا :"محدش قال كدا، والزحام كل يوم في المترو، وهل حضرتك هتركب كل قطارات المترو علشان تعرف بالتأكيد صعب".




 وأنهى وزير النقل، المداخلة الهاتفية سريعا، قائلا : "شكر يا أستاذ وائل".



وقال الإبراشي: "نحترم معالي الوزير حتى لو غضب ونحن في مركب واحدة كلنا، والقصية لا تستدعي الغصب والضيق".



وعرض مقدم البرنامج بعض الفيديوهات لمناطق تكدس المواطنين، مثل مترو الأنفاق ومكاتب البريد وغيرها، مطالبًا بضرورة وجود حل لمناطق التكدس من أجل حماية المواطنين من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

 

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