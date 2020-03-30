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تعليم

مركز اللغات والترجمة بجامعة القاهرة يعلن عن تحويل دوراته أون لاين

الإثنين 30/مارس/2020 - 02:21 ص
جامعة القاهرة - صورة
جامعة القاهرة - صورة أرشيفية
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عبد الله علي
أعلن مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية واللغات والترجمة التخصصية، عن تجهيز المركز بفرعيه في الجامعة والشيخ زايد، بالتحويل لنظام الدراسة الإلكترونية، وذلك لمواكبة نظام الدراسة في مصر حاليًا، في ظل التعليم عن بعد، للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف المركز، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن الإعلان عن موعد بدء دوراته قريبا، لافتًا إلى أن المركز أعلن عن طريقة للدفع الكترونيا خلال الفترة السابقة تسهيلا على الطلاب.

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن عن تعليق الدراسة 15 يوما دراسيا إضافيا، للوقاية من فيروس كورونا، على أن تستكمل الدراسة إليكترونيا.   
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