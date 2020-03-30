الأمن يحرر محاضر لخارقي حظر التجول في القناطر.. فيديو

حذرت الحكومة من خطورة خرق حظر التجوال وأنه تم تنفيذه حفاظا على أرواح المواطنين، من انتشار وتفشي فيروس كورونا، وجاء القرار بعد طلب كبير من المواطنين بإقامته لعدم التزام الكثير من المواطنين بالبقاء فى منازلهم مما يؤدى الى عدم احتواء الموقف الراهن.
قام الأمن بتحرير محاضر اليوم لمواطنين بسبب خرق حظر التجول وعدم الالتزام بالتعليمات التى فرضتها الحكومة.
وحذرت وزارة الداخلية بعقوبات صارمة تبدأ من غرامات مالية تصل لـ 4000 جنيه وتصل إلى الحبس، في حالة خرق حظر التجوال.
والعقوبات التى تحدث عنها رئيس الوزراء هى المنصوص عليها فى القانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
وتنص المادة الخامسة منه على أنه "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه، وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين".