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رياضة

بوجلبان عن مساعدته للزمالك: له أبناؤه.. وأنا لست وكيلا

الإثنين 30/مارس/2020 - 03:08 م
صدى البلد
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عمر سلامة
تحدث التونسي أنيس بوجلبان لاعب الأهلي السابق عن علاقته الطيبة بالقلعة الحمراء وبالأخص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول.

وعن سؤال بوجلبان عن مساعدته الزمالك في جلب لاعبين تونسيين قال في تصريحات صحفية إنه ليس وكيل لاعبين، ولكنه يعمل مدرب في تونس وإذا كان عمل ذلك من قبل النادي الأهلي فهذه المواقف نظرًا لعلاقته القوية معه وتحديدًا رئيسه محمود الخطيب بالإضافة إلى سيد عبد الحفيظ.
وواصل بوجلبان قائلًا أنه يتمنى خدمة النادي الأهلي لأنه يمتلك ذكريات رائعة داخلة بجانب أنه حقق فيه العديد من الألقاب برفقته وهذا رد جميل للنادي .

وعن الزمالك قال بوجلبان أنه بالطبع لديه أبناءه في دولة تونس مثل الأهلي وعلاقته كبيرة بجماهير القلعة البيضاء ، لكنه يتمنى خدمة الأهلي في أي مناسبة.
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