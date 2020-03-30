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أخبار البلد

خالد قاسم: إغلاق 4948 محلا مخالفا.. وإلغاء 2116 سوقا بالمحافظات

الإثنين 30/مارس/2020 - 04:57 م
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
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ايمان البكش
كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية ، أنه طبقا لغرفة العمليات المركزية بالوزارة، تم تطهير ٧٦٨٢٤ من المباني الحكومية بالمحافظات.

وأضاف قاسم في تصريحات خاصة لـ صدي البلد ، انه تم اغلاق ٤٩٤٨ من المحال التجارية المخالفة والتى تم اتخاذ إجراءات تجاهها ، أما المقاهى والكافيهات التى تمت مصادرة الشيشة بها فوصل عددها إلى ٦٩٧٢ مقهى.

وتابع: تم الغاء 2116 من الأسواق بالمحافظات، وإغلاق 2374 قاعة أفراح وناديا . وشدد وزير التنمية المحلية على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية والقرارات التى اتخذها رئيس مجلس الوزراء تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويتابع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، مع المحافظين على مدار اليوم تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء سواء الخاصة بحظر التجوال لجميع المواطنين والتي بدأت منذ مساء الأربعاء الماضى من الساعة 7 مساء حتى 6 صباحًا ، أو إغلاق المحال والمراكز التجارية والمقاهي والمطاعم وإيقاف وسائل النقل و المواصلات العامة والخاصة خلال التوقيتات التي أعلنها مجلس الوزراء ، و عدم سريان هذا القرار على المخابز والسوبر ماركت ومحلات البقالة والأغذية والصيدليات .
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