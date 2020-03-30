مدرب النصر السعودي السابق: الهلال أفضل منكم

قال الأوروجوياني دانيال

كارينيو، المدير الفني لنادي الوحدة، إن نادي الهلال هو أقوى فريق واجهه، متجاهلًا فريقه السابق النصر.





وقال "كارينيو"، في تصريحات صحفية نقلها موقع "سعودي دوت كوم"، " نادي الهلال، هو أقوى فريق واجهته منذ تولى القيادة الفنية لنادي الوحدة، حيث يتفوق تكتيكيًا على كافة الفرق الأخرى، أما عن مباراتي المفضلة فهي التي انتصرنا فيها على النصر بهدف نظيف".





وأضاف كارينيو "أتمنى استمرار وتكملة هذا الموسم، نحن في المركز الثالث حاليًا واقتربنا من الصعود لدوري أبطال آسيا، بات الحلم قريبًا."





وأكمل كارينيو "المغربي نور الدين أمرابط هو أفضل لاعب محترف في الدوري السعودي، هو مهاري وقائد حقيقي على أرض الملعب."





يذكر أن كارينيو قد سبق له تدريب النصر عام 2012 واستمر حتى 2014، ومرة أخرى عام 2018 قبل أن تتم إقالته.