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برلمان

هل كورونا يتسبب في زيادة معدلات البطالة.. خطة النواب تجيب

الجمعة 03/أبريل/2020 - 09:00 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريده محمد
قال د ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن العالم كله يدرس الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا المستجد على الدول، موضحا أن العالم يتعرض لحالة من الركود الاقتصادي بسبب ظهور هذا الفيروس وأن هذا سينعكس على معدلات النمو في دول العالم.

وأكد النائب ياسر عمر في تصريحات خاصة لصدى البلد، أن هذا الأمر ظهر في  تراجع مصادر الدخل والموارد الدولارية وما سيسببه من تزايد في معدلات البطالة لدى العمالة في  الفنادق و القرى  السياحية بخلاف تأثيره المباشر على العمالة اليومية.

وأضاف وكيل لجنة الخطة و الموازنة بالبرلمان، أن حكومات العالم تتعامل بمنطق. الوقاية خير من العلاج، مشيدا بالإجراءات التى اتخذتها الدولة موضحا " يجب ان نراهن على  وعي الشعب الذي أثبت انه على درجة عالية من المسئولية.
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