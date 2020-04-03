التزم المنزل وأنقذ الآخرين.. جوجل يغير شعاره للتذكير بخطورة كورونا

غير محرك البحث جوجل شعاره المعتاد إلى شعار آخر مبتكر يحث فيه كل مستخدميه حول العالم للبقاء في المنزل.





«البقاء في المنزل ينقذ الأرواح ويساعد على إيقاف الفيروس» هذه الرسالة تظهر فور الاقتراب بالمؤشر من كلمة جوجل الجديدة، التي يتوسطها رسم لمنزل، وعند الضغط عليه يظهر حروف كلمة جوجل متضمنة عدة أنشطة يمكن للشخص القيام بها وهو في المنزل.





وتأتي هذه الرسالة التشجيعية لتصل إلى مستخدمي جوجل المقدر عددهم بالمليارات حول العالم، والذين مل بعضهم من البقاءفي المنزل ويظهر الشعار بعدة أنشطة يمكن للشخص ممارستها في المنزل مثل القراءة، التعلم، الرقص، العزف، ممارسة الرياضة، والتحدث في الهاتف، والرسوم كلها مرفقة بشعار المنزل.





وعند الضغط على شعور جوجل فيقوم بنقل المستخدم لصفحة أخرى لفيروس كورونا التاجي (كوفيد-19)، باللون الأحمر ليشعر المستخدم بالخطر، وتتضمن شعار ليد باللون الأحمر، كتب عليها أنقذ أرواح.. ابق في المنزل ومرفقة بجملة "ساعد في إيقاف الفيروس التاجي".





ومرفق أيضا خمس نصائح وهي:

1.ابق في المنزل قدر الإمكان.

2. حافظ على وجود مسافة آمنة.

3. اغسل يديك كثيرا.

4. غطي وجهك عند السعال.

5. لا تتصل مباشرة بشخص مريض.