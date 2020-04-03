الأرصاد: الطقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 16 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، طقس معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا في القاهرة الكبرى مع رياح معتدلة، وأن يشهد الوحه البحري طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا مع رياح معتدلة.





كما يتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد السواحل الشمالية الغربية طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا مع رياح معتدلة تنشط أقصى الغرب، وأن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا مع رياح معتدلة.





وتشمل توقعات خبراء الأرصاد أن يشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر طقسا معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا مع رياح معتدلة، وأن يشهد شمال الصعيد طقسا مائلا للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا مع رياح معتدلة، وأن يشهد جنوب الصعيد طقسا حارا نهارا لطيف ليلا مع رياح معتدلة.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يتوقع خبراء الأرصاد أن تكون معتدلة وأن يتراوح ارتفاع الموج بين 5ر1 متر ومترين مع رياح سطحية جنوبية شرقية، ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر الأحمر معتدلة وأن يتراوح ارتفاع الموج بين 5ر1 متر ومترين مع رياح شمالية غربية.





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 16 29

شبين الكوم 15 29

طنطا 15 28

دمنهور 15 27

الإسكندرية 14 27

بلطيم 14 27

مطروح 12 29

السلوم 12 30

سيوة 14 31

بورسعيد 15 25

دمياط 14 25

الزقازيق 16 28

الاسماعيلية 13 29

السويس 14 30

العريش 13 26

رفح 13 25

رأس سدر 18 28

نخل 12 27

نويبع 21 28

طابا 19 26

كاترين 11 23

الطور 18 29

شرم الشيخ 19 29

الغردقة 19 28

مرسى علم 19 27

الفيوم 14 30

بنى سويف 14 30

المنيا 14 31

أسيوط 14 31

سوهاج 15 31

قنا 15 32

الأقصر 17 33

أسوان 17 34

أبوسمبل 20 34

الوادى الجديد 15 33

شلاتين 21 31

ابو رماد 22 29

حلايب 22 30

رأس حدربة 23 30