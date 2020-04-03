بوابة الأزهر الإلكترونية.. تفاصيل المنحة المقدمة من بيت الزكاة

وبعد ذلك يتم كتابة اسم العامل كاملا ثم اسم الوالد ثلاثيا ثم الرقم القومي الخاص به.

وفي النهاية سيطلب منه الإقرار على أن البيانات صحيحة ويتحمل مسئوليتها قانونا وتقديم المستندات متى طلبت منه علما بأن التسجيل مرة واحدة ولا يمكن تعديل البيانات، ثم حفظ البيانات.

وبعد ذلك يكتب رقم الهاتف المحمول والنوع والمحافظة والعنوان والحالة الاجتماعية والمهنة وجهة العمل الحالية ومتوسط دخل الأسرة وإرفاق صورة بطاقة الرقم القومي من ظهرها.

بوابة الازهر الالكترونية تنشر مقررات المعاهد

ونشرت بوابة الأزهر الإلكترونية، المقررات الدراسية، لطلاب المعاهد الأزهرية في مختلف المراحل الدراسية، وذلك بعد قرار توقف الدراسة بسبب مواجهة فيروس كورونا المستجد في الخامس عشر من مارس الجاري.

٢_ مقرر الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الاعدادية. لتحميل الملف اضغط هنا

٣_ مقرر المرحلة الثانوية (علمي _ أدبي _ علوم إسلامية). لتحميل الملف اضغط هنا









وكان الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، قرر في وقت سابق، الاكتفاء بتقديم مشروع بحثي فيما درسه الطالب في كل مادة من مقررات الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل الدراسية ابتداء من الصف الثالث من المرحلة الابتدائية إلى الصف الثاني من المرحلة الثانوية بما فيهم طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية.









كما قرر عباس، تقييم الطلاب جميعهم بما فيهم طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية فيما تم تدريسه حتى 15 مارس الجاري.









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