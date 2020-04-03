نشرت بوابة الأزهر الإلكترونية ، تفاصيل المنحة المقدمة من بيت الزكاة والصدقات المصري، التابع للأزهر الشريف، للعمالة غير المنتظمة في ظل الأزمة التي نعيشها بسبب تفشي فيروس كورونا.
وكشف مصدر بالأزهر، أن المنحة ستكون 500 جنيه لمن تنطبق عليهم الشروط والمواصفات في المنحة بعد التسجيل على بوابة الازهر الالكترونية، منوها بأنه قد تصرف المنحة من شهر إلى ثلاثة أشهر كحد أقصى.
التسجيل على بوابة الازهر الالكترونية
ويمكن الدخول على بوابة الازهر الالكترونية للتسجيل على منحة العمالة غير المنتظمة كالآتي:
يتم الدخول على بوابة الازهر الالكترونية والضغط على أيقونة التسجيل في العمالة غير المنتظمة التي تظهر على الشاشة الرئيسية.
وبعد ذلك يتم كتابة اسم العامل كاملا ثم اسم الوالد ثلاثيا ثم الرقم القومي الخاص به.
وبعد ذلك يكتب رقم الهاتف المحمول والنوع والمحافظة والعنوان والحالة الاجتماعية والمهنة وجهة العمل الحالية ومتوسط دخل الأسرة وإرفاق صورة بطاقة الرقم القومي من ظهرها.
وفي النهاية سيطلب منه الإقرار على أن البيانات صحيحة ويتحمل مسئوليتها قانونا وتقديم المستندات متى طلبت منه علما بأن التسجيل مرة واحدة ولا يمكن تعديل البيانات، ثم حفظ البيانات.
بوابة الازهر الالكترونية تنشر مقررات المعاهد
ونشرت بوابة الأزهر الإلكترونية، المقررات الدراسية، لطلاب المعاهد الأزهرية في مختلف المراحل الدراسية، وذلك بعد قرار توقف الدراسة بسبب مواجهة فيروس كورونا المستجد في الخامس عشر من مارس الجاري.
وفيما يلي عرض للمقررات الدراسية للمراحل المختلفة:
١_ مقرر الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف السادس الابتدائي. لتحميل الملف اضغط هنا
٢_ مقرر الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الاعدادية. لتحميل الملف اضغط هنا
٣_ مقرر المرحلة الثانوية (علمي _ أدبي _ علوم إسلامية). لتحميل الملف اضغط هنا
وكان الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، قرر في وقت سابق، الاكتفاء بتقديم مشروع بحثي فيما درسه الطالب في كل مادة من مقررات الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل الدراسية ابتداء من الصف الثالث من المرحلة الابتدائية إلى الصف الثاني من المرحلة الثانوية بما فيهم طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية.
كما قرر عباس، تقييم الطلاب جميعهم بما فيهم طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية فيما تم تدريسه حتى 15 مارس الجاري.
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