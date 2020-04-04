انتبه.. 5 عوامل تؤدي للإصابة بـ مرض ثنائي القطب

مرض ثنائي القطب من الأمراض النفسية أو بما تسمى بالاكتئاب الهوسي، ويرجع لعدة تغيرات ودرجات متفاوتة، واشارت الدراسات أن مرض ثنائي القطب ليس له أسباب واضحة لكنه يرجع لعدة عوامل، تعرف عليها وفقًا لموقع medicalnewstoday خلال التقرير التالي :





العوامل التي تؤدي إلى مرض ثنائي القطب :





عوامل وراثية





اقترحت بعض الدراسات أنه قد يكون هناك مكون وراثي للاضطراب ثنائي القطب، من المرجح أن تظهر في شخص لديه فرد من الأسرة لديه الحالة.





الصفات البيولوجية





غالبًا ما يظهر المرضى الذين يعانون من اضطراب ثنائي القطب تغيرات جسدية في أدمغتهم ، ولكن الارتباط لا يزال غير واضح.





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الاختلالات الكيميائية الدماغية





يبدو أن اختلالات الناقلات العصبية تلعب دورًا رئيسيًا في العديد من اضطرابات المزاج ، بما في ذلك الاضطراب ثنائي القطب.





المشاكل الهرمونية





قد تؤدي الاختلالات الهرمونية إلى حدوث اضطراب ثنائي القطب أو تسببه.





العوامل البيئية





قد تساهم إساءة المعاملة أو الإجهاد العقلي أو "الخسارة الكبيرة" أو بعض الأحداث المؤلمة الأخرى في حدوث اضطراب ثنائي القطب أو تحفيزه.