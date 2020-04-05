الاكتشاف المبكر للسرطان.. ابتكار طالبين مصريين مرشح للفوز بجائزة جينيس أولمبياد العالمية

جينيس أولمبياد » العالمية بابتكار جديد يمكنه تشخيص أصعب أنواع لم تتوقف الأرض المصرية عن طرح بذور العباقرة لتتفاخر أمام العالم بثمارها، فمن مشرفة و زويل لمصطفى السيد وغيرهما العلماء الذين أبهروا العالم بعلمهم وعبقريتهم، تكشف اليوم محافظة الغربية عن بزوغ نجمين جديدين على وشك التربع على عرش مسابقة «» العالمية بابتكار جديد يمكنه تشخيص أصعب أنواع السرطانات وأكثرها خطورة بدقة عالية.





أحمد بدر شاكر » و« عبدالرحمن محمد الشابوري » - أبناء محافظة الغربية البالغين من العمر 17 سنة - طريقة مبتكرة للكشف عن إنزيم محلل للبروتينات وشائع في العديد من أنواع السرطانات المختلفة وهو الـMMP9، فباستخدامه يمكن الكشف المبكر عن قدم الطالبان بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا «» و«» - أبناء محافظة الغربية البالغين من العمر 17 سنة - طريقة مبتكرة للكشف عن إنزيم محلل للبروتينات وشائع في العديد من أنواع السرطانات المختلفة وهو الـMMP9، فباستخدامه يمكن الكشف المبكر عن سرطان البنكرياس وغيره من أنواع السرطان الأكثر شيوعًا والأصعب تشخيصًا في مشروع بحث علمي Detecting monitoring classifying tumor by nanosensor protolytic enzyme reaction، وقد جاء ابتكارهما واحدًا من بين 5 مشاريع لتمثيل مصر في المسابقة.





طريقة عمله

مصطفي السيد » في استخدام ذرات الذهب لمساعدته علي الكشف المبكر اعتمادًا علي النظرية التي اعتمد عليها الدكتور المصري «» في استخدام ذرات الذهب لمساعدته علي الكشف المبكر لسرطان الجلد عن طريق استخدام ذرات ذهب بمقياس النانو والتي لديها القدرة على التوغل في البيئة الدقيقة للورم والوصول إلى هذه الخلايا السرطانية مما يتيح له فرصة الكشف على هذه الخلايا بتتبع ذرات الذهب في جسم المريض بعد حقنها به مما ينتج عنه فرصة القضاء علي هذه الخلايا ,, فقد قام الطالبين العبقريين أيضًا بالاعتماد على هذا المبدأ والمعروف في علم الأورام بـEPR (enhanced permeability & retention effect).





وهو مفهوم مثير للجدل تميل فيه الجزيئات ذات الأحجام المعينة (عادة الجسيمات الشحمية والجسيمات النانوية والأدوية الجزيئية الكبيرة) إلى التراكم في أنسجة الورم أكثر مما تتراكم في الأنسجة الطبيعية، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل أهمها: هو أن الورم يقوم بتكوين أوعية دموية فرعية جديدة من أوعية دموية أصلية بالجسم، وذلك من أجل مساعدته علي مد الخلايا السرطانيه بالأكسجين والمعادن اللازمة لاستمراريتها.





وهنا يكمن السر : فهذه الأوعية الدموية تشريحيًا و فسيولوجيًا مختلفة عن الأصلية حيث أنها لديها خلايا بطانية ضعيفة المحاذاة مع ثنيات واسعة تفتقر إلى طبقة العضلات الملساء أو التعصيب مع تجويف أوسع، وضعف المستقبلات الوظيفية لأنجيوتنسين 2.





علاوة على ذلك تفتقر أنسجة الورم عادة إلى التصريف اللمفاوي الفعال والذي يقوم بالتخلص من أية مادة دخيلة قد تدخل إلى البيئة الدقيقة للورم، وكل هذه الثوابت البيولوجية والفسيولوجية ساعدت أحمد وعبدالرحمن على ابتكار طريقة لتطوير الأدوات التشخيصية المستخدمة في تشخيص السرطان بصفة عامة، من خلال تتبع الإنزيمات المحللة للبروتين والتي تفرزها الخلايا السرطانيه من أجل مساعدتها علي التوغل والهيمنة بنطاق واسع علي جسم المريض.





جدير بالذكر أن هذه الإنزيمات تفرز في مراحل مبكرة للسرطان وعادة ما تختلف من نوع سرطان إلى آخر، ولكن الأهم هو أن اكتشفاها بشكل مبكر سيتيح للمريض فرصة اللحاق بالنظام العلاجي المناسب، علاوة علي ذلك فإنها ستوفر دقة عالية في تحديد نوع السرطان ، فكل نوع يمتلك إنزيمات خاصه به تميزه عن بقية الأنواع، ويرجع ذلك إلى اختلاف فسيوليجة وتشريح كل عضو بيولوجي عن الآخر مما يحتم علي أي مرض القيام بالتعامل مع فسيوليجية كل مرض بإنزيماته ومواده الحيوية الخاصة.



