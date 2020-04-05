جامعة القاهرة : فتح باب التطوع لطلاب الطب للمساعدة في تنفيذ خطة الجامعة لمواجهة كورونا





وقال رئيس جامعة القاهرة ، إنه تم الاتفاق النهائي مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أمس أثناء زيارتها إلى إيطاليا، وبالتنسيق الكامل والمستمر مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والذي كان قد توصل مع وزيرة الصحة إلى القرار أثناء اجتماع مجلس الوزراء الماضي، على أن تتولى جامعة القاهرة الإدارة الطبية لمستشفى الشيخ زايد بمنشأة ناصر التابعة لوزارة الصحة، كمستشفى عزل وعلاج لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب بجامعة القاهرة، والحالات التي تكتشف بمستشفيات جامعة القاهرة، حال إصابة أي منهم - لا قدر الله - بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد رفع كفاءة المستشفى طبقًا للكود الخاص بالعزل في وزارة الصحة المصرية، ورفع كفاءتها العامة.









وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن لجنة الإدارة الطبية لمستشفى الشيخ زايد بمنشأة ناصر، ستتم من خلال أطقم طبية تابعة لكلية طب قصر العيني ومستشفيات جامعة القاهرة، برئاسة الدكتورة هالة صلاح الدين عميد كلية الطب، وذلك طبقًا للمعايير المعمول بها بمستشفيات الجامعة ووزارة الصحة، وبالتنسيق مع المختصين بوازرة الصحة وتسهيل مهمتهم في تجهيز المستشفى، بحيث تصبح صالحة لاستقبال الحالات المصابة في أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى أن الجامعة جهزت مجموعة من الطواقم الطبية المتخصصة لدعم مستشفيات وزارة الصحة، وذلك في تخصصات: الأشعة التشخيصية والتداخلية، وطب الحالات الحرجة، والأمراض الصدرية، والأمراض المتوطنة، والأمراض الباطنة، والباثولوجية الإكلينيكية والكيميائية.







