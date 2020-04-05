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أخبار العالم

رغم الحظر.. تجمع كبير للسعوديين على أسواق البيض في الرياض.. فيديو

الأحد 05/أبريل/2020 - 06:13 م
صدى البلد
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ميـــس رضــا
فى الوقت الذى تتخذ فيه المملكة العربية السعودية إجراءات مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، أظهر مقطع فيديو، نشره مدير الصحة العامة في مجلس الصحة الخليجي الدكتور أحمد العمار، تجمعًا كبيرًا من المواطنين، أمام أحد أسواق الدواجن والبيض في الرياض.


واستنكر العمار، عبر صفحته بموقع “تويتر”، الازدحام أمام سوق البيض، موجهًا حديثه للمواطنين المتجمعين: “صحتكم أهم من كل شيء، ولو أنكم لن تأكلوا بيضا سنة كاملة فلن تكون هناك مشكلة”.


وحذر من خطورة تداعيات أن يكون من بين المتجمعين من يحمل فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الصلاة ذاتها منعت للحد من انتشار الفيروس.


فيما تواصل المملكة العربية السعودية إجراءاتها الاحترازية المشددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت وزارة الداخلية السعودية، عزل 7 أحياء سكنية بمحافظة جدة، وذلك بمنع الدخول إليها أو الخروج منها ومنع التجول فيها على مدار 24 ساعة اعتبارًا من الساعة الثالثة من عصر أمس السبت، وذلك لتطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية لمنع تفشي فيروس كورونا.


وفى غضون ذلك، أوصت وزارة الصحة السعودية بإيقاف الأعمال في مشاريع الحرم المكي الشريف لمدة 14 يومًا، وذلك بالنسبة للمشاريع التي لا تعتمد ضرورة حاليًّا بإحدى الشركات الكبرى.


واستثنت الوزارة من ذلك مشاريع الصيانة والطوارئ التي من الممكن تقليل أعداد العاملين فيها بالحد الأدنى، مع ضرورة الاحتياطات والإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.


كما طورت المملكة العربية السعودية الإجراءات الاحترازية المشددة التى تتخذها المملكة العربية السعودية لمواجهة فيروس كورونا حيث استخدمت أمانة جديدة  تقنية المسح الحراري الجوي عبر طائرات "الدرون" المزودة بكاميرات حرارية حديثة ومتعددة الأطياف التى تعمل على الذكاء الاصطناعي،  لمراقبة درجة حرارة مرتادي أسواق النفع العام بجدة ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .
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