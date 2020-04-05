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هلى تحمي الشلولو من الإصابة بـ فيروس كورونا ؟

الأحد 05/أبريل/2020 - 06:28 م
هل تحمي الشلولو من
هل تحمي الشلولو من الإصابة بـ فيروس كورونا ؟
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حياة عبد العزيز
انتشرت خلال الساعات الماضية بين رواد السوشيال ميديا على مواقع التواصل الاجتماعي، ان وجبة الشلولو تساعد في منع الإصابة بالفيروس التاجي كورونا.

الشلولو هي واحدة من الاكلات الشعبية في صعيد مصر، وهي وجبة تشبه الملوخية الخضراء، وتقدم مع الأرز الابيض أو يتناولها الأشخاص بالعيش البلدي.

وتداول الكثير أن الشلولو وجبة غذائية تحمي من الإصابة بالفيروس التاجي كورونا نظرا لما تحتويه من فوائد لتقوية الجهاز المناعي.

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فوائد الشلولو :

- تقوية الجهاز المناعي.
- تحتوي على فيتامين أ.
- تعمل على علاج الامساك.
- تحد من التوتر والقلق.

مقادير الشلولو :

- ملوخية ناشفة.
- ليمون.
- ماء.
- ثوم.
- ملح وفلفل اسود.
- كمون.
- صلصة طماطم.
- البصل.

طريقة تحضير الشلولو :

- قومي بتحضير وعاء كبير وضعي به حلقات البصل مع الثوم المتبل مع التقليب جيدا.

- اضيفي الملوخية الناشفة مع التقليب لتصبح المكونات نسيج واحد.

- اضيفي الشوربة مع الماء مع ملعقة من صلصة الطماطم.

- قومي بالتقليب الجيد حتى تثقل واضيفي الليمون.
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