في 13 بنك.. آخر أسعار الدولار اليوم الأحد 5-4-2020 بختام التعاملات

استقر سعر الدولار فى ختام تعاملات اليوم الأحد 5-4-2020، حيث ثبت سعر الدولار على مستوى البنوك العاملة فى مصر، مُسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع، ووفقًا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:
15.69 جنيه للشراء.
15.79 جنيه للبيع.
15.68 جنيه للشراء.
15.78 جنيه للبيع.
15.68 جنيه للشراء.
15.78 جنيه للبيع.
15.70 جنيه للشراء.
15.80 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
15.72 جنيه للشراء.
15.80 جنيه للبيع.
15.70 جنيه للشراء.
15.80 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.69 جنيه للشراء.
15.79 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك عودة
15.70 جنيه للشراء.
15.80 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك التعمير والإسكان
15.70 جنيه للشراء.
15.80 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك قناة السويس
15.70 جنيه للشراء.
15.80 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك كريدي أجريكول
15.70 جنيه للشراء.
15.80 جنيه للبيع.
15.70 جنيه للشراء.
15.80 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك البركة
15.70 جنيه للشراء.
15.80 جنيه للبيع.