عشان الحظر .. خال العيال يقدم أهم النصائح للأمهات لتتبعها فورًا من المنزل

صرح الدكتور هانى عصام أخصائي طب الأطفال "خال العيال" لـ "صدى البلد" ، حول أهم النصائح التى يمكن أن تستفيد منها جميع الأمهات خلال فترة التواجد فى المنزل مع أطفالها..
- يجب على الأهالى الحفاظ على صحة اطفالهم بشكل تام من خلال التواجد فى المنزل، وعدم التواجد فى الشارع.
- الأطفال التى تعانى من ألتهابات الحفاضات بشكل مستمر، يجب على الأمهات عدم أستخدام الناديل المبللة عند تغير الحفاض، وأستخدام المياة.
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- كما يجب على الأمهات أن تقدم للأطفال الفيتامينات التى يحتاجها الجسم، وأهمها فيتامين "د"، والحديد.
- ولا يمكن أن يتم شخيص الطفل بأنه مصاب بحساسية من نوع معين من الطعام أو الألبان بدون تناولة، ومشاهدة النتيجة بعد 3 أيام.
- الأطفال التى تعانى من فطريات اللسان لا تشكل قلق، طالما الرضاعة الطبيعية مستمرة بشكل طبيعي.
- كما يمكن للأطفال أن تتعلم أستخدام المرحاض من سن سنة، أو سنة ونصف