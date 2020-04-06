عشان الحظر .. خال العيال يقدم أهم النصائح للأمهات لتتبعها فورًا من المنزل





- يجب على الأهالى الحفاظ على صحة اطفالهم بشكل تام من خلال التواجد فى المنزل، وعدم التواجد فى الشارع.





- الأطفال التى تعانى من ألتهابات الحفاضات بشكل مستمر، يجب على الأمهات عدم أستخدام الناديل المبللة عند تغير الحفاض، وأستخدام المياة.





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- كما يجب على الأمهات أن تقدم للأطفال الفيتامينات التى يحتاجها الجسم، وأهمها فيتامين "د"، والحديد.





- ولا يمكن أن يتم شخيص الطفل بأنه مصاب بحساسية من نوع معين من الطعام أو الألبان بدون تناولة، ومشاهدة النتيجة بعد 3 أيام.





- الأطفال التى تعانى من فطريات اللسان لا تشكل قلق، طالما الرضاعة الطبيعية مستمرة بشكل طبيعي.





- كما يمكن للأطفال أن تتعلم أستخدام المرحاض من سن سنة، أو سنة ونصف