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رياضة

فرج عامر يعلن عن شرط وحيد للموافقه على رحيل حسام حسن عن سموحة

الإثنين 06/أبريل/2020 - 05:24 ص
فرج عامر
فرج عامر
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ياسمين تيسير
أكد محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أنه سيمنح الضوء الأخضر لرحيل حسام حسن، مهاجم فريق الكرة بالنادي، مع نهاية الموسم ولكن بشروط.

وأوضح عامر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "زملكاوي" مع طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" في حالة وجود عروض مناسبة تتناسب مع قيمة اللاعب وقيمة سموحة سأوافق على رحيله".

وأكمل رئيس سموحة تصريحاته مؤكدًا أنه يجب توفير مهاجم جديد بمواصفات خاصة لتعويض حسام حسن حال رحيله.

وأنهى تصريحاته نافيًا وجود مفاوضات مع فادي فريد للانضمام لصفوفه في الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن حمادة صدقي المدير الفني للفريق لم يفاتحه بخصوص ضم اللاعب
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