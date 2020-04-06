أشعل السوشيال ميديا.. كيف رسخ محمود طاهر مبدأ الأهلي فوق الجميع بالقول والفعل؟

نجح المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق فى خطف كل الأنظار إليه مرة أخري بعد تصريحاته أمس مع الإعلامى سيف زاهر عبر برنامجه بمحطة أون تايم سبورت .





وتحدث محمود طاهر للمرة الأولى بعد ابتعاده عن المشهد الكروي بالكامل عقب خسارته فى انتخابات النادي الأهلي الماضية أمام محمود الخطيب ، وفضل حينها طاهر الابتعاد بشكل كامل عن المشهد وعدم " الشوشرة " على المجلس الحالى ، رغم الشعبية الجارفة التى نجح محمود طاهر فى اكتسابها أثناء توليه رئاسة الأهلي حتى نوفمبر 2017 .





وحظى محمود طاهر بحالة كبيرة من الثناء من قبل الجميع ليس فقط من قبل من ينتمون للنادي الأهلي بل انهالت الإشادات أيضا من قبل جميع مشجعى الكرة المصرية وعلى رأسهم الزمالك فى ظل اسلوب محمود طاهر في الحديث واستعداده لمساندة إدارة النادي الأهلي الحالية.





ورفض محمود طاهر الحديث عن إمكانية عودته من جديد لرئاسة الأهلي فى الفترة المقبلة مؤكدا أن الوقت الحالى لا يسمح له بالحديث عن هذا الأمر مشيرا إلى أن هناك مجلس إدارة كبيرا يقود النادي بقيادة الأسطورة محمود الخطيب .





وتحدث طاهر أيضا عن علاقته بمحمود الخطيب مؤكدا إنه واحد من أساطير النادي عبر التاريخ ، ودائما ما يعتز بمعرفته متمنيا له التوفيق وقيادة النادي الأهلي بأفضل شكل ممكن خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق آمال وطموحات محبي الأهلي فى كل مكان .





وانفجرت مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك وتويتر " إشادة بحديث محمود طاهر وطريقة كلامه عن مجلس الأهلي الحالى رغم خسارته فى انتخابات القلعة الحمراء .





وقالت غادة الطحاوي أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر : " مفيش رئيس نادي فى تاريخ الأهلي غلط فى رئيس نادي قبله أو بعده .. محمود طاهر بيوقع اليوم بختم النسر فى دفتر الاحترام .. الأهلي فوق الجميع " .





وفى السياق ذاته قال يوسف جابر : " عظمة الأهلي بتتلخص فى مداخلة محمود طاهر الرئيس السابق للأهلي وحديثه عن رمز وقيمة الخطيب ودعمه ومساندته للمجلس الحالي وعدم انتقاد أى أخطاء مؤكدا أنه من يحب النادي يقف بجانبه ولا يتمنى سقوطه".





وفى الإطار ذاته قال محمد حسني : " اللى بيقوله محمود طاهر على الخطيب ده شىء عظيم جدا جدا .. شكرا طاهر " .







وأضاف هشام صابر : " انا بحترم المهندس محمود طاهر جدا .. كلامه قليل بيعرف امتي يتكلم ويقول ايه .. فعلا رئيس بمبادئ وقيمة الأهلي .. أتمنى اشوفه فى اتحاد الكرة لان فكره عالى أوى " .







وقال سمير الكبير : " محمود طاهر أثبت إنه كان جديرا بمنصب رئيس النادي الأهلي " .