AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أشعل السوشيال ميديا.. كيف رسخ محمود طاهر مبدأ الأهلي فوق الجميع بالقول والفعل؟

الإثنين 06/أبريل/2020 - 11:53 ص
محمود طاهر رئيس النادي
محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق
Advertisements
عمرو الحلوانى

نجح المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق فى خطف كل الأنظار إليه مرة أخري بعد تصريحاته أمس مع الإعلامى سيف زاهر عبر برنامجه بمحطة أون تايم سبورت .



وتحدث محمود طاهر للمرة الأولى بعد ابتعاده عن المشهد الكروي بالكامل عقب خسارته فى انتخابات النادي الأهلي الماضية أمام محمود الخطيب ، وفضل حينها طاهر الابتعاد بشكل كامل عن المشهد وعدم " الشوشرة " على المجلس الحالى ، رغم الشعبية الجارفة التى نجح محمود طاهر فى اكتسابها أثناء توليه رئاسة الأهلي حتى نوفمبر 2017 .



وحظى محمود طاهر بحالة كبيرة من الثناء من قبل الجميع ليس فقط من قبل من ينتمون للنادي الأهلي بل انهالت الإشادات أيضا من قبل جميع مشجعى الكرة المصرية وعلى رأسهم الزمالك فى ظل اسلوب محمود طاهر في الحديث واستعداده لمساندة إدارة النادي الأهلي الحالية.



ورفض محمود طاهر الحديث عن إمكانية عودته من جديد لرئاسة الأهلي فى الفترة المقبلة مؤكدا أن الوقت الحالى لا يسمح له بالحديث عن هذا الأمر مشيرا إلى أن هناك مجلس إدارة كبيرا يقود النادي بقيادة الأسطورة محمود الخطيب .



وتحدث طاهر أيضا عن علاقته بمحمود الخطيب مؤكدا إنه واحد من أساطير النادي عبر التاريخ ، ودائما ما يعتز بمعرفته متمنيا له التوفيق وقيادة النادي الأهلي بأفضل شكل ممكن خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق آمال وطموحات محبي الأهلي فى كل مكان .



وانفجرت مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك وتويتر " إشادة بحديث محمود طاهر وطريقة كلامه عن مجلس الأهلي الحالى رغم خسارته فى انتخابات القلعة الحمراء .



وقالت غادة الطحاوي أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر : " مفيش رئيس نادي فى تاريخ الأهلي غلط فى رئيس نادي قبله أو بعده .. محمود طاهر بيوقع اليوم بختم النسر فى دفتر الاحترام .. الأهلي فوق الجميع " .



وفى السياق ذاته قال يوسف جابر : " عظمة الأهلي بتتلخص فى مداخلة محمود طاهر  الرئيس السابق للأهلي وحديثه عن رمز وقيمة الخطيب ودعمه ومساندته للمجلس الحالي وعدم انتقاد أى أخطاء مؤكدا أنه من يحب النادي يقف بجانبه ولا يتمنى سقوطه".



وفى الإطار ذاته قال  محمد حسني : " اللى بيقوله محمود طاهر على الخطيب ده شىء عظيم جدا جدا .. شكرا طاهر " .



وأضاف هشام صابر : " انا بحترم المهندس محمود طاهر جدا .. كلامه قليل بيعرف امتي يتكلم ويقول ايه .. فعلا رئيس بمبادئ وقيمة الأهلي .. أتمنى اشوفه فى اتحاد الكرة لان فكره عالى أوى " .



وقال سمير الكبير : " محمود طاهر أثبت إنه كان جديرا بمنصب رئيس النادي الأهلي " .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الخطيب نجمي المفضل.. محمد عمارة: أدفع ثمن دعم محمود طاهر في الانتخابات

الخطيب يعلن عن يوم تاريخي لـ النادي الأهلي.. تفاصيل

مصطفى يونس يطلق قذائفه: علاقتي بمحمود الخطيب انقطعت

مصطفى يونس في حوار ناري لـ صدى البلد: علاقتي بالخطيب انقطعت.. وفايلر لا يشبه جوزيه.. وهذا سر فشل برنامجي بقناة الزمالك

محمود طاهر يكشف حقيقة ترشحه لانتخابات الجبلاية والنادي الأهلي

محمود طاهر يوضح موقفه من انتخابات الأهلي المقبلة.. فيديو

ترشيحاتنا

التلويح عاليًا بـ باسبور الشباب المصري العائد من أمريكا يثير اهتمام الإعلاميين

الباسبور المصري يعلو.. ضباط أمريكيون يلتقطون سيلفي مع مواطن مصري

عادة تعجل بإصابتك بفيروس كورونا.. احذر منها

يسرا تكشف عن علاقتها بنجل صالح سليم.. فيديو

طبيب يكشف كواليس ومفاجآت من داخل مستشفى العزل بأسوان لعلاج كورونا.. شاهد

انخفاض جديد.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 6-4-2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار إم جي mg اليوم في مصر.. صور

بسبب كورونا.. تمساح يتجول خارج مركز تسوق والسكان في بيوتهم.. شاهد

يقلد تشرشل وكورونا يفتك به.. بوريس جونسون يعمل من تحت جهاز التنفس الصناعي | فيديو