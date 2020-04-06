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أخبار العالم

تساقط الجنود البيضاء.. ارتفاع عدد وفيات كورونا بين الأطباء في إيطاليا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 03:50 م
ارتفاع عدد وفيات
ارتفاع عدد وفيات كورونا بين الأطباء في إيطاليا
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وكالات
ارتفع عدد الأطباء الإيطاليين ضحايا وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) منذ تفشيه في الثلث الأخير من شهر فبراير الماضي إلى 87، وذلك بعد تسجيل وفاة ثمانية أطباء أخرين.

وبحسب ما أوردته وكالة آكي الإيطالية، اليوم الاثنين، نقلًا عن الفيدرالية الوطنية لاتحاد الأطباء الإيطاليين، شملت قائمة الأطباء المتوفين الجدد طبيبي أسرة وطبيب أعصاب وطبيب (حراري) وطبيب أمراض باطنية وطبيب قلب وطبيب إنعاش واختصاصي أشعة.

وأشارت الوكالة إلى أنه بالنسبة للعاملين بالتمريض، فإن آخر إحصائية صدرت قبل يومين تفيد بوفاة 25 ممرضًا وممرضة، وهي الفئة الأكثر إصابة بالجائحة، وتمثل 52% من الحالات الإيجابية للفيروس من مجموع 5500 مصاب من العاملين في القطاع الصحي.

وفي سياق آخر، أفادت أنباء بأن المدير العام لوكالة الأدوية الإيطالية، نيكولا ماجريني أصيب بالفيروس، وذلك بعد خضوعه لاختبار.

وأعلنت وكالة الأدوية أن مديرها العام يخضع للحجر الصحي، كما يقتضي القانون، وأن حالته الصحية جيدة، حيث سيواصل القيام بمهامه عن بعد، وفقًا لوكالة آكي.
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