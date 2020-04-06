AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

رئيس وزراء لبنان: بيروت تدقق في حسابات البنك المركزي

الإثنين 06/أبريل/2020 - 05:25 م
مصرف لبنان المركزي
مصرف لبنان المركزي
Advertisements
رويترز

قال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب يوم الاثنين إن لبنان سيدقق في حسابات البنك المركزي في محاولة لإبداء الشفافية بعد شروعه في محادثات إعادة هيكلة مع الدائنين.

 

تعثر لبنان في سداد ديونه الثقيلة بالعملة الأجنبية للمرة الأولى في الوقت الذي يمر فيه بأزمة مالية ضارية منذ شهور، ليدشن محادثات إعادة هيكلة أواخر مارس آذار.

 

أدلى دياب، الذي تتعهد حكومته بإعادة تشكيل القطاع المصرفي الذي يمر بأزمة، بتصريحاته يوم الاثنين خلال اجتماع مع مسؤولين من مجموعة دعم لبنان التي تشمل الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا. وتفاقمت مشكلات لبنان جراء إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا وفي ظل انخفاض قيمة العملة وتقلص الاحتياطيات وتصاعد التضخم.

 

وقال دياب ”دعوني ألفت انتباهكم أيضا إلى أن فخامة الرئيس عون وحكومتي قررا إجراء تدقيق في حسابات المصرف المركزي وفاء منا بوعد الشفافية، ولتعزيز موقفنا التفاوضي في هذه الفترة الصعبة من تاريخ لبنان.“

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الحكومة اللبنانية: نمر بأزمة اقتصادية غير مسبوقة في تاريخ البلاد

صندوق النقد: محادثات لبنان مثمرة ومستعدون لمزيد من النصح

آلان عون: نعيش الساعات الأخيرة قبل إعلان تعثر لبنان عن تسديد ديونه

لبنان يتجه للتخلف عن سداد ديون سيادية مستحقة

أزمة الـ31 مليار دولار .. ماذا يخبئ المستقبل لـ لبنان بعد قرار التخلف عن سداد الديون

هل يعلن لبنان إفلاسه بعد تعليق سداد الديون الخارجية ؟

ترشيحاتنا

أرقام مبشرة.. الرياض تتصدر قائمة مدن المملكة في حالات الشفاء من كورونا بـ 177 متعافى

أهم الأخبار.. المالية: صرف مرتبات إبريل مبكرا.. وارتفاع مفاجيء في سعر الذهب

حازم إمام يزف نبأ سارا بشأن استكمال الدوري المصري

أخبار الفن: وفاة فنانة شهيرة .. اعترافات صادمة لـ حفيد عمر الشريف .. فنانة تكشف علاقتها بمعمر القذافي

الرقابة الإدارية: تحرير محاضر لـ 25 مخبزا امتنعت عن البيع للمواطنين

وفاة ممثل أمريكي شهير بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جينيفر جارنر ونجلها بالكمامة أثناء ممارسة رياضة ركوب الدراجات.. صور

أقوى مشروب يرفع مناعة طفلك في أسبوع

فيروس كورونا يودي بحياة 13 شخصا خلال أسبوع في دار لرعاية المسنين