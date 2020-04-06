محافظ الدقهلية : تطهير المؤسسات والمواصلات والأماكن العامة حفاظا على صحة المواطنين

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، إننا نتبع اجراءات رئيس مجلس الوزراء من تعقيم المستشفيات ، وتجهيز المستشفيات بالمستلزمات الطبية ، هذا غير تنظيم اجراءات التطهير بالكلور بجميع أنحاء المحافظة ومؤسسات الدولة والمواصلات .





وأضاف " مختار " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "٩٠ دقيقة" عبر فضائية "المحور"، أن أهالي الدقهلية ملتزمون بحظر التجوال وإغلاق المحلات في الوقت المحدد لها .





واوضح محافظ الدقهلية أن المواطن في الدقهلية لديه وعي كبير بفيروس كورونا .



