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محافظ الدقهلية : تطهير المؤسسات والمواصلات والأماكن العامة حفاظا على صحة المواطنين

الإثنين 06/أبريل/2020 - 09:58 م
محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
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محمود محسن
قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، إننا نتبع اجراءات رئيس مجلس الوزراء من تعقيم المستشفيات ، وتجهيز المستشفيات بالمستلزمات الطبية ، هذا غير  تنظيم اجراءات التطهير بالكلور بجميع أنحاء المحافظة ومؤسسات الدولة والمواصلات .

وأضاف " مختار " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "٩٠ دقيقة" عبر فضائية "المحور"، أن أهالي الدقهلية ملتزمون بحظر التجوال وإغلاق المحلات في الوقت المحدد لها .

 واوضح محافظ الدقهلية أن المواطن في الدقهلية لديه وعي كبير بفيروس كورونا .

ونوه " محافظ الدقهلية" إلي أنه سيتم التعاون مع وزارة التنمية المحلية من أجل نقل أكبر مقلب قمامة ، مؤكدا أنه سيتم تحويل هذا المقلب إلي مصنع تكنولوجي  ألماني هولندي لإعادة تدوير القمامة  .
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