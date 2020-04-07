يمكن تقديمها إلكترونيا.. البحوث الضريبية: مد فترة تلقى الإقرارات لـ16 أبريل..فيديو

قال رجب محروس مدير عام البحوث الضريبية، إن موسم الإقرار الضريبي للشخص الطبيعي كان يبدأ في شهر يناير وينتهي في مارس، ولكن تم مد فترة تلقى الإقرارات الضريبية حتى 16 أبريل وذلك بسبب فيروس كورونا.





وأضاف رجب محروس في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" لمنع التزاحم في المأموريات يمكن تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا وتم رفع عبء الرسوم الخاصة بالبوابة الإلكترونية".





وتابع رجب محروس:" هناك مكتب اتصال لتلقي جميع الاتصالات من المواطنين عن طرق تقديم الإقرارات الضريبية، و لدينا مكاتب في المناطق الحرة ومكاتب البريد وهناك تسهيلات لتقليل الزحام في مأموريات الضرائب ".





وأكمل رجب محروس:" هناك نظام تبادل داخل المأموريات لتقليل عدد العاملين بها للحد من التجمعات".



