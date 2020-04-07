باسم مرسي: كنت سببا في تعاقد سموحة مع العميد.. ويكشف سبب رحيله عن الفريق.. فيديو

أكد باسم مرسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، سبب ابتعاده منذ فترة وعدم ظهوره بالمستوى المنتظر، مشيرا إلى أنه مر بالعديد من المواقف الصعبة- طوال عام ونصف العام- كان لها تأثير كبير على مسيرته.





وقال مرسي في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس:" طوال عام ونصف لم اكن اشارك بشكل مستمر، فالبداية كانت خطأ حين قررت الاحتراف في اليونان ، وبعد العودة لم احصل على فرصة مع سموحة".





وأضاف:" مرتضى منصور لم يكن يرغب في رحيلي في المرة الأولى حين قررت الاحتراف في لاريسا اليوناني وفي تجربة سموحة أيضا.





وأوضح، أن أحد مدربي سموحة حين انتقل للفريق؛ أبلغه أنه لن يكون له دور معه وسيكون المهاجم رقم 3 للفريق وبعدها المدرب رحل عن سموحة وتم التعاقد مع حسام حسن.





وأكد أن أحد المسؤولين في سموحة تحدثوا معه لمعرفة رايه في حسام حسن قبل التوقيع معه، لافتا إلى أنه وقتها أبلغ المسؤول بأن حسام حسن مدرب رائع وعدد مزاياه.



