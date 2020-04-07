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فن

خالد النبوي يشوق جمهوره للجزء الثاني من الحلقة مع إسعاد يونس.. متابعون: عايزين نشوفك في أعمال جديدة

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 08:00 م
خالد النبوى
خالد النبوى
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رنا اشرف
نشر الفنان خالد النبوى عبر حسابه الرسمى على إنستجرام صورة جديدة برفقة الفنانة إسعاد يونس من خلال استضافتها له أمس فى برنامج صاحبة السعادة و عرض أمس الجزء الاول من الحلقة و سيعرض اليوم باقى الحلقة.

كتب معلقا على الصورة" سعيد أن الحلقة عجبتكم الليلة..الجزء التاني من الحلقة الساعة ١١ على قناة @dmctv.e. شوية سعادة مع #صاحبة_السعادة "

نالت الصورة إعجاب متابعيها وكانت تعليقاتهم كالآتي:

احسن و ارقي ممثل مصري في الوقت الحالي والله
محترم
الحلقه اكتر من رائعه و اتبسطنا كتير بيك 
يارب نشوفك فى اعمال الفترة الجاية
 
ومن ناحية أخرى كانت آخر مشاركات خالد النبوى السينمائية فيلم " يوم وليلة"  و يشارك في بطولة فيلم "يوم وليلة" كل من خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة ‏العيلي، وشادي أسعد، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.

وسبق أن قال خالد النبوي إن سبب مشاركته في الفيلم فكرة السيناريو الجديدة إضافة إلى وجود بنت من ذوات القدرات الخاصة بالعمل. 




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