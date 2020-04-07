خالد النبوي يشوق جمهوره للجزء الثاني من الحلقة مع إسعاد يونس.. متابعون: عايزين نشوفك في أعمال جديدة

نشر الفنان خالد النبوى عبر حسابه الرسمى على إنستجرام صورة جديدة برفقة الفنانة إسعاد يونس من خلال استضافتها له أمس فى برنامج صاحبة السعادة و عرض أمس الجزء الاول من الحلقة و سيعرض اليوم باقى الحلقة.
كتب معلقا على الصورة" سعيد أن الحلقة عجبتكم الليلة..الجزء التاني من الحلقة الساعة ١١ على قناة @dmctv.e. شوية سعادة مع #صاحبة_السعادة "
نالت الصورة إعجاب متابعيها وكانت تعليقاتهم كالآتي:
احسن و ارقي ممثل مصري في الوقت الحالي والله
محترم
الحلقه اكتر من رائعه و اتبسطنا كتير بيك
يارب نشوفك فى اعمال الفترة الجاية