خالد النبوي يشوق جمهوره للجزء الثاني من الحلقة مع إسعاد يونس.. متابعون: عايزين نشوفك في أعمال جديدة

الحلقه اكتر من رائعه و اتبسطنا كتير بيك

يارب نشوفك فى اعمال الفترة الجاية

ومن ناحية أخرى كانت آخر مشاركات خالد النبوى السينمائية فيلم " يوم وليلة" و يشارك في بطولة فيلم "يوم وليلة" كل من خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة ‏العيلي، وشادي أسعد، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.





وسبق أن قال خالد النبوي إن سبب مشاركته في الفيلم فكرة السيناريو الجديدة إضافة إلى وجود بنت من ذوات القدرات الخاصة بالعمل.