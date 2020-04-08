مجانا.. 300 ألف كتاب على منصة مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بدولة الإمارات عن إتاحة كتب وإصدارات المنصة بشكل مجاني للقراء من داخل وخارج الدولة وذلك ضمن الحملة التي أطلقتها تحت عنوان "استثمر وقتك بالمعرفة" والتي تسعى من خلالها إلى تحفيز جميع أفراد المجتمع على استثمار أوقاتهم في المنزل باكتساب المعرفة الرقمية عبر "مركز المعرفة الرقمي" التابع لها والذي يشكل أحد أكبر المنصات العربية للمحتوى.

وتهدف المؤسسة من خلال هذه المبادرة إلى إتاحة تحميل وقراءة كتب المنصة أمام الجميع من خلال الموقع الإلكتروني لها، والذي يحتوي على أكثر من 300 ألف عنوان وما يزيد على 3.5 ملايين مادة رقمية.

كما تسعى المؤسسة إلى تعزيز دورها المجتمعي لضمان استمرارية سير عمليات اكتساب المعرفة وتفعيل الأدوات التي تتيح ذلك الأمر عن بعد.

ويمكن لزوار منصة "مركز المعرفة الرقمي" الوصول إلى نحو 300 ألف عنوان إلى جانب ملخصات كتب مبادرة "كتاب في دقائق" لأشهر وأهم الكتب العالمية المترجمة إلى اللغة العربية وأيضا إصدارات المؤسسة من مجلات "ومضات" و"فلاشز" باللغة الإنجليزية فضلا عن مجموعة مكتبة العرب حيث تغطي الكتب التي توفرها المنصة جميع مجالات المعرفة البشرية.

وأكد جمال بن حويرب المدير التنفيذي للمؤسسة أن البنية التحتية الرقمية لإمارة دبي ودولة الإمارات أتاحت إجراء كافة الحلول والنشاطات بمختلف المجالات بشكل رقمي وبأسلوب سهل وسلس يدعم التحول الذكي الشامل لحكومتنا ولا تستثني هذه المنظومة عملية اكتساب المعرفة، وانطلاقا من دورها الرئيس في تعزيز مسارات إنتاج ونشر المعرفة حرصت المؤسسة على أن يكون لها دور فعال في نشر المعرفة وتوفير الأدوات الملائمة لذلك وفق الظروف الحالية التي يشهدها العالم.





وقال ابن حويرب: انطلاقا من دورنا المجتمعي وفي ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم حرصنا من خلال منصة مركز المعرفة الرقمي على توفير محتوى معرفي ضخم من الكتب والإصدارات والمراجع التي تلبي احتياجات جميع أفراد المجتمع في سعيهم لاكتساب المعرفة وتتيح لهم قضاء وقت مفيد ومهم في منازلهم كما تسمح لأفراد العائلة من الطلاب بالقيام ببحوثهم ودعم دراستهم عن بعد بالمراجع والكتب التي يحتاجون إليها ومن خلال آليات الدخول السهل الذي ييسِّر خيارات قراءة وتحميل الكتب بما يضمن لهم الحصول على المعرفة من مصادرها الصحيحة والموثوقة".





ويمكن لجميع سكان دولة الإمارات الدخول إلى المنصة بكل سهولة ودون الحاجة إلى بيانات التسجيل فيما يحتاج زوار الموقع من خارج دولة الإمارات إلى تسجيل معلومات الدخول للاستفادة من محتوى المنصة بشكل كامل.





وتتيح المنصة مجموعة من الأنشطة التفاعلية أبرزها إمكانية مشاركة المحتوى الذي يقوم الزوار بقراءته عبر وسائل التواصل الاجتماعي كما يمكن للزوّار إنشاء مكتبة خاصة بهم في المركز يضيفون إليها إصداراتهم وكتبهم المفضلة.

ويعد "مركز المعرفة الرقمي" حلا فعالا لبناء وتطوير مراكز المعلومات والمعرفة الرقمية في العالم العربي كذلك هو أداة فعالة يمكن تطبيقها واستخدامها في حفظ الذاكرة الرقمية للمؤسَّسات العربية ما يسهم في سد الفجوة في الحلول والتطبيقات التي تخدم المحتوى الرقمي العربي.

ويمكن للجميع الدخول إلى مركز المعرفة الرقمي عبر زيارة الرابط التالي: https://www.mbrf.ae/ar/#knowledge-hub .